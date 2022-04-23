İftar saati kaçta? 2022 iftar saatleri: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya ve il il iftar vakti…

Yokluk hissinin tadıldığı, nefsin terbiye edildiği Ramazan ayının son haftasına girilirken, huzur bularak devam ettikleri oruçlarını açmak için iftar saati bekleniyor. İstanbul iftar saati 19:58, Ankara iftar vakti 19:41, İzmir iftar saati 20:02'de olacak. 2022 Ramazan imsakiyesi ve iftar vakti haberimizde yer alıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il iftar saatleri...

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İslam alemi için büyük önemi bulunan Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar oruçlarını açmak için yaşadıkları ilde akşam ezanı yani iftar saat kaçta merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere tüm illerimizde iftar saatlerini haberimizden okuyabilirsiniz.

İL İL İFTAR SAATİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul’da iftar saat 19:58'de açılacak.

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara’da bugün iftar saat 19:41’de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de iftar vakti saat 20:02 olarak belirlendi.

ORUÇ İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.