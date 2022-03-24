İhaleye çıkan koylar protesto edildi: ‘Muğla’ya yazık ediyorsunuz’

Muğla'da ihaleye çıkan koylar çevreciler ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla protesto edildi. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Ben buradan AK Partili isimlere de seslenmek istiyorum; Muğla'ya yazık ediyorsunuz; Buna hakkınız yok! Adrese teslim ihaleler bunlar, bunların bu kadar kısa sürede hazırlanması mümkün değildir!" ifadelerini kullandı.

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Muğla’nın Dalaman ilçesindeki Sarsala Koyu'nda, Muğla’da ihaleye çıkan koylar için çevreciler tarafından eylem düzenlendi. Eyleme CHP Muğla Milletvekilleri Burak Erbay, Suat Özcan ve CHP Dalaman İlçe Başkanı Sezer Durmuş, İYİ Parti İlçe Başkanı Bahadır Bakırcı, Demokrat Parti İlçe Başkanı Mükerrem Demirkıran da katıldı.

“MUĞLA’YA YAZIK EDİYORSUNUZ”

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay şu açıklamada bulundu:

* Eylemlerimiz daha da büyüterek devam edecek. Göcek’teki İnlice Koyu’nda Cumartesi günü saat 15.00’te eylemimiz var. Biz bu yapılanları kabul edemeyiz, kabul edilemez! Muğla’nın göbeğinde Çimento Fabrikası da olamaz. Bunların hepsine karşı çıkmak zorundayız.

* Köyceğiz’e hidroelektrik santral yapmak istiyorlar. Yuh olsun ya! Artık yeter! Ben buradan AK Partili isimlere de seslenmek istiyorum; Muğla’ya yazık ediyorsunuz; Buna hakkınız yok! Adrese teslim ihaleler bunlar, bunların bu kadar kısa sürede hazırlanması mümkün değildir!

* Göcek’te yapılan ihale arkasından bugün yapılan Dalaman’daki koyların ihaleleri yapılıyor. Bunlara alet olanlara yazıklar olsun! İlanda pazarlık usulü diyor, bu yanlış bir yöntemdir! Kimse bize ihaleler yapıldı iş işten geçti demesin! Sen bu ihalenin getirilerini tartışmadan ihaleye çıkması imkansızdır!

* Muğla’nın topraklarını talan ettirmeyeceğiz. Biz bu ülkenin ekonomisine doğal ürünlerle katkı sağlıyoruz. Katılan herkese, siyasi partilere ve STK üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bu daha başlangıç mücadele devam ediyor!

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