İki köpek, polisi evde ölü bulunan sahiplerinin yanına yaklaştırmadı

İstanbul Avcılar'da kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Ceyhun Köklü'nün yedinci kattaki evine polis, itfaiye merdiveni aracılığıyla pencereden girdi. Yalnız yaşayan Köklü ölü bulunurken, evdeki iki köpek sahiplerinin cesedine polisleri yaklaştırmadı.

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Yardım istenen belediye veteriner ekipleri köpeklerden birini iğne ile uyutarak, diğerini boynuna geçirdikleri aparatla alıp hayvan barınağına götürdü. Yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Sitesi’nde 8 katlı blokta 7’nci kattaki evinde eşi ve iki çocuğundan ayrı, tek başına kalan emekli öğretmen Ceyhun Köklü’den bir süre haber alınamadı.

Köklü’nün evde beslediği iki köpek sürekli havlayınca ve evden kötü koku gelince komşuları kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, itfaiye merdiveniyle 7’inci kattaki eve pencereden girdi. Köklü yüz üstü yere düşmüş halde görülürken iki köpek, ekiplere tepki verdi. Eve girilebilmesi için Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden yardım istendi.

Gelen görevliler, hayvan yakalama aparatı ile pencereden eve girip, köpekleri ayrı odalara kapattı. Ardından kapıyı açan görevliler, köpeklerden birine boynuna aparat geçirip, diğerini iğne ile uyutarak hayvan barınağına götürdü.

Yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeni anlaşılabilecek olan Köklü’nün çeşitli hastalıkları olduğu öğrenildi.

Komşuları, kendi halinde olan emekli öğretmenin vefat etmesine çok üzüldüklerini, ağır kokuyu hissedince 112 servisini aradıklarını anlattı. (DHA)