İlk oruç ne zaman, cumartesi günü oruç tutulacak mı?

Müminlerin ibadetlere ağırlık vererek 30 gün boyunca oruç tutacağı Ramazan ayı 2 Nisan günü başlıyor. İlk oruç 2 Nisan cumartesi günü tutulacak. İlk gün orucu ardından ilk iftar saat 18.35’te Iğdır ve Hakkari’de, son iftar ise saat 19.46’da Çanakkale ve Edirne’de yapılacak.

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En hayırlı ay olarak nitelendirilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayı ilk gününde oruç en erken Iğdır ve Hakkari’de, en son ise Çanakkale ve Edirne’de açılacak. Sahur, imsak ve iftar vakitleri Ramazan imsakiyesi içerisinde yer alıyor. Ramazan ayı ile beraber ilk sahur 1 Nisan gecesini 2 Nisan’a bağlayan gece gerçekleşecek.

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başlayacak. 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan’da idrak edilecek.

EN UZUN ORUÇ SİNOP’TA, EN KISA ORUÇ HATAY’DA

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs’ta ise; en erken imsak saat 03.21’de yine Iğdır’da, son imsak da 04.35’te İzmir ve Muğla’da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01’de Hakkari’de, son iftar 20.18’de Edirne’de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop’ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay’da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak. (DHA)