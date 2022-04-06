İmamoğlu Rizelilerle buluştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar’daki Rize Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret etti. Hemşeri derneklerinin sağlam bir zemine oturtulması gerektiği uyarısında bulunan İmamoğlu, “Bu bir ayrışma zemini olmamalı. Zaten yeterince kutuplaşıyoruz” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Selamiali Mahalllesi'ndeki Rize Dernekleri Federasyonu'nu (RİDEF) davetli olarak ziyaret etti. RİDEF Başkanı Hasan Başça ile Rize Dernekleri ve Vakıfları Birliği (RİDEVA) Başkanı Recep Albayrak, ziyaretlerinden dolayı İmamoğlu'na teşekkürlerini sundu.

“ÜÇÜNCÜ BİR UNSURA GEREK YOK”

İstanbul'un dernekleşmenin ana merkezi konumunda olduğunun altını çizen İmamoğlu,

“Bu hemşeri derneği meselesini anlamlı, sağlıklı bir zemine oturtamaz isek bu, faydası kadar zarar vermeye de aday bir durumdur. Bunu sağlıklı zemine oturtmaktan kastım, iyi tanımlamaktan geçiyor. Benim açımdan hemşeri derneklerinin en önemli vazifesi, yöresini unutmamak.

Bir; bu şehirdeki insanlara kültürünü anlatmak, medeniyetini, sanatını anlatmak, müziğini anlatmak, mutfağını anlatmak ve hatta kendi yöresinin insanına onları yaşatmak ve o geleneğin daha ilerleyen yıllara aktarılmasını sağlamak.

İkincisi de yöresini unutmamak. Yani yöresinin kalkınması, yöresindeki insanların iyi koşullarda yaşaması, varsa eğitimde eksiği onu ortadan kaldırmak, çocuklarının iyi eğitim alması, çocuklarının gurbete gittiğinde bursla veya başka unsurlarla desteklenmesi gibi; yöresini unutmalı. İki unsur. İnanın yanına bir üçüncüye gerek yok” diye konuştu.

“DERNEKLER AYRIŞMA ZEMİNİ OLMAMALI”

“Buna oturduğu zaman, hiç kimsenin ayakları birbirine basmaz” diyen İmamoğlu, “Yani bu bir ayrışma zemini olmamalı. Bu bir kutuplaşma zemini olmamalı. Zaten yeterince kutuplaşıyoruz. Yeterince ayrışıyoruz. Yeterince ne yazık ki çatıştığımız alanlar oluyor. Bu alan kucaklaşma olmalı. Omuz omuza olmalı” uyarılarında bulundu.

RİDEVA'nın Üsküdar'da merkez binasını inşa ettiği bilgisini alan İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Kendi yerini yapmak ve kendi yağıyla kavurulma kavramı önemli bir şey. Zaten bir derneğin, bir vakfın yürütülebilmesi, sürdürülebilmesi, bir siyasi makama, bir siyasi kişiliğe bağlı kalmamalı. Bizim derneklerimiz, vakıflarımız ya da bu tür sivil toplum kuruluşlarımız, aynı zamanda özgür olmalı. Niye? Bu çatı herkese açık. Bu çatıda siyaset yok.

Yani şu masada her siyasi görüşten insan olabilir. Burada Rizelidir, o kültürü yaşıyordur, yaşatıyordur ve anlatıyordur. Bu kavram geçerli. Onun ötesindeki hiçbir kavram bu masada geçerli olmamalı.

O bağlamda, sivil toplum kuruluşlarının bağımsız olması kavramı mühim. Bu attığınız adını çok kıymetli buluyorum. Allah tamamına erdirsin. Bizim de mutlaka çorbada tuzumuz olacaktır, olur. Size katkı sunarız.”

“RİZE’NİN ÇOK DEĞERLİ DEVLET İNSANLARI VAR”

Üsküdar'da sağlıklı ve sağlam projeler ürettiklerini aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Memleketimizin her tarafı cennet. Bu toplumun birliği, beraberliği, kardeşliği için hep beraber mücadele etmeliyiz. Bu şehir de bu karma memleketin çok kıymetli bir harmanı. Dolayısıyla İstanbul’daki vazifemiz bu anlamda da çok büyük.

Rize kıymetli bir kent. Rize’nin çok değerli devlet insanları var; Sayın Cumhurbaşkanımız, geçmişte benim de çok iyi tanıdığım Mesut Yılmaz, rahmetli, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Bizim partimizden, Genel Başkanlığımızı yapmış Murat Karayalçın. Çok kıymetli devlet insanları da yetiştirmiş bir şehrimiz.

İnşallah bu Ramazan ayının bütün güzel duygularını yaşadığımız, paylaşmanın, dayanışmanın, birbirini sevmenin, aynı zamanda barışın… İnancımızın, İslam’ın bir kelime anlamında barıştır.

Dolayısıyla bütün dünyaya, yakın çevremize barışı ve huzuru sağladığınız bir ay olsun bu Ramazan ayı. Temennimiz odur.”

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