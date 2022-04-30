İmamoğlu Tuzla’da yanan fabrikada inceleme yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangında 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirten İmamoğlu, "Bu süreçle ilgili tabii ki olay inceleme ve diğer hukuki süreçler yürütülüyor. Biz de takip içerisinde olacağız hem Büyükşehir Belediyemizin ekipleri hem ilçe belediyemizin hem sanayi sitesinin sorumluları bir araya gelip, bu alandaki var olan diğer tehditler neyse, hızlıca daha fazla tedbirin nasıl alınması hususunda da işbirliğini yapacağız" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi içinde dün meydana gelen fabrika yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan İmamoğlu yangınla ilgili açıklama yaptı.

Yangın nedeniyle 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirten İmamoğlu, şu ifadelerin kullandı:

*Geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Ne yazık ki 3 emekçi kardeşimizi kaybettik. Bu tür sanayi tesisleriyle ilgili az önce sitenin başkanı arkadaşımızla da konuştuğumuz kadarıyla, ne yazık ki İstanbul’da daha fazla denetim, daha fazla irtibat ve kendi içerisinde de alınması gereken çokça tedbir var.

*Ya da yapılan denetimlere rağmen bunlara uymama konusunda da birtakım ısrarlar var. Topyekun bir bilinç istiyor.

*Bu süreç sadece ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ya da bakanlık denetlesinle yetmiyor. Çünkü insanların da bu tür tesislerde nasıl çalışacağına dair mevzuata yaşamın her anında uyması gerekiyor.

“DAHA FAZLA TEDBİRİN NASIL ALINMASI HUSUSUNDA DA İŞBİRLİĞİNİ YAPACAĞIZ”

*Ne yazık ki burada da bir patlama sonucu sadece binaya hasar olsa, sadece mala hasar olsa bugün çok daha farklı bakardık olaya, ama ne yazık ki üç insanımız hayatını kaybetti.

*Yaralılar var. Neyse ki şükürler olsun yaralılar, hafif yaralı. Bir o kadar da çevre binalarda epeyce bir tahribatla karşı karşıyayız.

*Bu süreçle ilgili tabii ki olay inceleme ve diğer hukuki süreçler yürütülüyor. Biz de takip içerisinde olacağız hem Büyükşehir Belediyemizin ekipleri hem ilçe belediyemizin hem sanayi sitesinin sorumluları bir araya gelip, bu alandaki var olan diğer tehditler neyse, hızlıca daha fazla tedbirin nasıl alınması hususunda da işbirliğini yapacağız.

İTFAİYE YANGIN RAPORUNU AÇIKLADI

Öte yandan yangınla ilgili itfaiye raporu da ortaya çıktı.

Raporda yangın ihbarı ile birlikte saat 13.01 itibariyle bölge itfaiye istasyonlarının hızla olay yerine intikal ettiği, ilk ekip OSB istasyonunun 7 dakikada, Orhanlı istasyonunun 10 dakikada, Tuzla istasyonunu da 13 dakikada olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi.

Açıklamada yangına 94 personel ve 33 araçla ortalama 7 ton köpük ve 250 ton su kullanılarak 6 ayrı noktadan 4 ayrı fabrikaya müdahale edildiği vurgulandı.

“VEFAT EDEN 3 FABRİKA ÇALIŞANINA ULAŞILDI”

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: “Yapılan müdahale ile içeride patlamanın etkisiyle vefat etmiş 3 fabrika çalışanına ulaşılmış, Savcı talimatı ile olay sonuçlanana kadar soğutma yapılarak, dokunulmadan bölge kontrol altında tutulmuştur.

“BASINÇ- SICAKLIK DEĞİŞİKLİĞİ PATLAMAYI MEYDANA GETİRDİ”

*Olayın çıkış sebebine ilişkin ilk gözlemlerimiz reaktör kazanlarında basit kimya formülü olan Basın=sıcaklık (pv=nrt ideal gaz yasası) ilkesinin değişikliği ve birinci patlamayı meydana getirdiği, devamında çıkan yangın ile ortam sıcaklığının yükselerek ikinci büyük patlamaya sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.

“800 METRELİK ALAN İÇERİSİNDE BULUNAN İŞ YERLERİ ZARAR GÖRMÜŞTÜR”

*Yüksek basınç detenasyonuna (infilak) sebebiyet vermiş ve bölgede yaklaşık 800 metrelik alan içerisinde bulunan iş yerleri zarar görmüştür. Personelimizin büyük bir özveri ve titizlikle yapmış olduğu çalışma neticesinde olay sonuçlandırılmıştır.

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