İmamoğlu’ndan ‘Enes Kara’ mesajı: Hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek
Enes Kara'nın intiharına ilişkin mesaj paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Gençlerimize daha çok destek olacağız, hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Enes Kara’nın intiharıyla gündeme gelen yurtlarla ilgili açıklamada bulundu.
“Çocuklarımızı yıllarca bazı vakıf, dernek, cemaat yurtlarına teslim ettiler. İBB tarihinde ilk kez üniversite yurtlarını bu yüzden hizmete açtık” diyen İmamoğlu, “Enes Kara'nın acı kaybına çok üzüldüm. Gençlerimize daha çok destek olacağız, hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek” ifadelerini kullandı.