İmamoğlu’ndan Gezi Davası açıklaması

Gezi Davası'nda verilen karara ilişkin açıklamada bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Gezi Davası’nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı. Vicdanla verilmeyen kararları bu ülke hiç kabul etmedi ve sindirmedi. Ne olursa olsun adaletten yana olacağız, herkes için hukuku savunacağız" dedi.

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2013’teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a da 18'er yıl hapis cezası verildi.

İMAMOĞLU: VİCDANI YARALADI

Gezi Davası’nda verilen karara ilişkin görüşünü sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gezi Davası'nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı. Vicdanla verilmeyen kararları bu ülke hiç kabul etmedi ve sindirmedi. Ne olursa olsun adaletten yana olacağız, herkes için hukuku savunacağız” dedi.

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