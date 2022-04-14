İmamoğlu’ndan öğrenci indirimi hakkında açıklama: Veto edeceğim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB Meclisi’nde 2021 yılı faaliyet raporunu sunarken meclisten yeni geçen indirim kararı hakkında "Veto edeceğim" dedi. İmamoğlu, ayrıca “İBB Meclisindeki çoğunluğun gücüyle ‘Topal Ördek’ yapılacağı bu ülkenin en yetkili ağzından dile getirildi. O gün bugündür bizi engellemek için her sabah muazzam bir yeni bir icat çıkarıyorlar" şeklinde konuştu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen nisan ayı dördüncü birleşiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘2021 yılı Faaliyet Raporu’nu sundu.

Faaliyet raporu üzerinde konuşabilmek için önce Türkiye'nin içinden geçtiği koşulları konuşmak gerektiğini söyleyen İmamoğlu “Ne yazık ki tarihimiz boyunca görülmemiş bir kriz sarmalından geçiyoruz. Ekonomi yönetimi hayatın her alanında çığ gibi zamlara neden oluyor. Bilimden uzak politikalar hayatı pahalılaştırdı, işsizliği tetikledi ve 85 milyon insanımızı fakirliğe sürükledi” dedi.

“EKONOMİK YIKIMIN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ”

2022'nin ilk gününde elektriğe yüzde 127 zam yapıldığını, son 3 yılda her hanenin elektrik faturasının yüzde 400 arttığını vurgulayan İmamoğlu şöyle konuştu:

* Benzin son bir yılda yüzde 169, motorin yüzde 230 arttı. Son bir yılda ayçiçek yağı yüzde 138 arttı. Yine son bir yılda buğday unu yüzde 109 zam görmüş oldu. Bunlar haneleri yoksullaştıran rakamlar. Bunların hiçbirini biz yapmadık. Akaryakıt fiyatlarını ya da döviz kurlarına biz karar vermiyoruz.

* Özetle yaşamakta olduğumuz ekonomik yıkımın sorumlusu biz değiliz. Ülke ekonomisinin nasıl yönetildiği, herkesi, her kurum ve kuruluşu olduğu gibi, yerel yönetimleri de doğrudan etkiliyor. İktidarın ekonomi politikaları sebep, belediyelerin girdi maliyetlerini hizmet fiyatlarına yansıtması sonuçtur.

“YARDIMLARA AYRILAN BÜTÇE ARTTI”

Ülke ekonomisindeki tüm bu olumsuzlukların İBB bütçesine etkisinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen İmamoğlu yılın ortasına doğru yeni revize bütçe yapmak mecburiyetinde olacaklarını dile getirdi. İmamoğlu artan yoksulluk ve işsizliğin yol açtığı sosyal yaraları sarabilmek için belediye bütçesinden sosyal yardımlara ayrılan payın İBB tarihinde olmadığı kadar arttığına dikkat çekti.

“TOPAL ÖRDEK” HATIRLATMASI

İmamoğlu “Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de iktidarın yapmakta olduğumuz hizmetleri ve yatırımları engellemeye dönük girişimleriyle karşılaşıyor; her sabah yeni bir yaratıcı el koyma ve müdahale hareketine muhatap oluyoruz. Biliyorsunuz en başında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisindeki çoğunluğun gücüyle ‘Topal Ördek' yapılacağım, en yetkili ağzından dile getirildi. O gün bugündür, bizi engellemek için her sabah muazzam bir mesai ile yeni bir icat çıkarıyorlar” diye konuştu.

İmamoğlu, İBB'nin ülkenin en büyük kamu kurumlarında biri olmasına rağmen kamu bankalarından finansman alamadıklarını, projesi ve finansmanını hazır olan metro yatırımlarına Ankara'dan onay çıkmadığını, dış finansman izni alamadıklarını anlattı.

NASIL ENGELLENDİKLERİNİ ANLATTI

İmamoğlu nasıl engellendiklerini örnekleri ile şöyle anlattı:

* Galata Kulesi'nde, Gezi Parkı'nda, Haydarpaşa'da, Sirkeci'de İBB'yi devre dışı bırakacak düzenlemeler peşinde koşuyorlar.

* 70 yıldır belediyemizin yönetiminde bulunan Yerebatan Sarnıcı gibi simgesel müzelere, köşklere el koymak için 50 çeşit yöntem arayışı içindeler.

* İETT'de, Metro'da, İSKİ'de ekonominin bilimden uzak yönetiminden kaynaklanan maliyetleri yansıtmak istediğimizde engellemenin 50 bin çeşidi uygulanıyor.

GÖKSU'YA: MÜDAHALELERİNİZ BANA GÜÇ KATIYOR

İmamoğlu konuşması sırasında AKP grubundan gelen sataşmalar nedeniyle oturumu yöneten 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'a tepki göstererek “Ben hatibim, onların hukukunu koruyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu, AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'ya da “Sizin müdahaleleriniz bana güç katıyor. Bana her gün açıklama yapan arkadaşım, ne olur daha fazla konuş. Allah bu meclise 10 tane daha sizin gibi grup başkanvekili versin” diye seslendi.

“NE YAPARLARSA YAPSINLAR İŞE YARAMIYOR”

“İktidarın bizi hedefleyen özel uygulamaları, mevzuat icat etme girişimlerini sabaha kadar saysam bitmez. Peki, bütün bunlar bir işe yarıyor mu?” diye soran İmamoğlu şunları söyledi:

* İşe yaramıyor. Allah’a şükür çok formdayım. Sizin müdahaleleriniz bana güç katıyor. Elinizdeki Faaliyet Raporu, bu çabaların asla işe yaramadığının somut kanıtıdır. Raporun her bir sayfası, İstanbul'u bir rant alanı olarak gören ve de kendini İstanbul'un sahibi kabul eden anlayışın ne büyük bir çaresizlik içinde olduğunun kanıtıdır.

* Ne yaparlarsa yapsınlar, işe yaramıyor. Her zamankinden daha fazla ve daha kaliteli hizmet üretiyoruz. Her zamankinden çok daha fazla ve çok daha doğru yatırımlar yapıyoruz. 16 milyona canla başla hizmet etmek için çalışıyoruz.

* İstanbul'dan dünyaya örnek olacak bir belediyecilik modeli oluşturuyoruz. İstanbul'da inşa ettiğimiz belediyecilik modelimizi iki kelimeyle özetlersek o iki kelime ‘demokrasi' ve ‘kalkınma'dır.

“BİZ ONLARDAN DEĞİLİZ”

Kamu yatırımlarını bir avuç insanın zenginleşme aracı olarak görenler olduğunu söyleyen İmamoğlu “Biz onlardan değiliz, olmadık ve olmayacağız. İlk günden beri İBB'de, bütün yatırım harcamalarının şeffaf, katılımcı, bilimsel bir süreç sonunda ve yalnızca kamu yararı gözetilerek yapılmasını sağladık. Plansız, projesiz, seçime endeksli veya vatandaşların parti tercihine göre şekillenen, sözde yatırımların devri bu şehirde kapanmıştır” dedi.

“125 BİN AİLEYE YARDIM YAPILDI”

İmamoğlu İBB'nin sosyal yardımlarını şöyle özetledi:

* İstanbul İstihdam Ofisleri ile bugüne kadar 40 binden fazla İstanbullunun iş sahibi olmasına yardım ettik. 2020 yılında 45 bin dar gelirli birey ya da aileye destek olmuşken, 2021 yılında bu sayıyı yüzde 277 artırdık ve 125 bin dar gelirli birey ya da aileye nakit destek sağladık.

* 2021 yılında 263 bin aileye gıda-hijyen koli desteği ulaştırdık. İstanbulkart ile 206 bin birey ya da aileye ihtiyaç durumuna göre 100- 400 TL arasında değişen miktarlarda aylık destek verdik. 124 bin çocuğumuza her ay 8 litre Halk Süt ulaştırdık.

* Hayırseverlerin desteğiyle ve İstanbul Vakfı aracılığıyla 231 bin aileye kurban eti dağıttık. 3 binden fazla aileye Yenidoğan Destek Paketi ulaştırdık. ‘Askıda Fatura” kampanyamızla 60 binden fazla ihtiyaç sahibi ailenin 100 milyon liraya yakın su ve doğalgaz faturasının ödenmesine yardım ettik.

* 45 bin aileye ‘Aile Destek Paketi', 28 bin aileye ‘Anne – Bebek Paketi', 16 bin gence ‘Öğrenci Destek Paketi' ile toplamda 16.7 Milyon TL'lik destek verdik. İstanbul Halk Ekmek aracılığı ile 45 binden fazla aileye ekmek desteği verdik.

HALK EKMEK FABRİKASI AÇILIYOR

İmamoğlu, İBB'nin öz kaynaklarıyla Hadımköy'de inşa ettiği yeni Halk Ekmek fabrikasının bitme noktasına geldiğini test aşamasına geçildiğini yakında açılacağını da duyurdu.

EĞİTİME DESTEK: 52 BİN ÖĞRENCİYE BURS

Pandemi döneminde eğitim ve öğretimin online sisteme taşınmasıyla ihtiyaç sahibi 40 bin öğrenciye tablet dağıtıldığını anlatan İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

* 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 52 bin üniversite öğrencimize eğitim desteği sağladık. Ve belediyemiz tarihinde ilk kez üniversite öğrencileri için 622 yatak kapasitesine sahip 3 kız öğrenci yurdunu açtık. Gaziosmanpaşa erkek öğrenci yurdunu da açılışa hazır hale getirdik.

* İlkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören engelli, şehit çocuğu, anne veya babası vefat etmiş olan 80 binden fazla çocuğa 2021'de tek seferlik 300 lira nakdi destek sunduk.

“TABİİ Kİ VETO EDECEĞİM”

İmamoğlu, meclisten yeni geçen indirim kararı hakkında konuştu. İmamoğlu şunları söyledi:

* Öğrenci indirimi yapacağız dedik seçimden önce. Mazot 6 lirayken, 85 liraya öğrenciye sattığınız kartı, 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş. Şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı son zamla.

* Diyorsunuz ki; ‘78 liraya sat. O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat.' Bana popülizmden bahseden arkadaşa diyorum ki; Allah akıl versin. Kendi çocuklarınıza gidin, anlatın bunu; size gülerler. Deyin ki; ‘Ey evladım, sevgili kızım, sevgili oğlum. Üniversiteye gidiyorsun. Liseye gidiyorsun. O zaman ortaokula gidiyordun.

* Ben sana o zaman, bu kartı 85 liraya satıyordum. Bu arkadaş var ya bu Ekrem İmamoğlu, bunu 40 lira yaptı. Ya o zaman da mazot 6 liraydı. Hatta biz gezmeye gidiyoruz ya, arabamız o zaman 200 liraya doluyordu. Şu anda 600-700 liraya doluyor. Bu adam kalkmış, bir de bunun üstüne yüzde 40 zam yapmış, olmuş 109 lira. Biz, onu 78 liraya indireceğiz.' Sana ne der biliyor musun? ‘Ya baba, anne sen önce git arabana koyduğun mazotun fiyatını indir' der.

* 4 katına çıkartmışsınız bunu, bir de adama gidip, ‘Bunu 78 lira yap' diyorsunuz. Bütün gençler size güler. Samimiyetsizliğinizi bilir, görür. Evlatlarınıza, çocuklarınıza anlatamazsınız. Tabii ki veto edeceğim. Siz hizmet mi yapmak istiyorsunuz? Gençlere yardımcı mı olmak istiyorsunuz? Bursları 2 katına çıkartın. Öğrenci evlerinde elektriği yüzde 40 indirin.

“MİRASIMIZ RAYLI SİSTEMLER OLACAK”

“Bizim İstanbul'a bırakacağımız asıl miras, raylı sistemler olacak” diyen İmamoğlu, yatırım bütçesinin yaklaşık yarısının raylı sistemlere harcandığını söyledi.

İmamoğlu “Bugün dünyada 10 metro inşaatını aynı anda yönetebilen yegane şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizden önceki 25 yıl boyunca 5 kilometrenin altında kalmış olan yıllık raylı sistem inşaatı ortalamasını neredeyse 2.5 kat fazlasını inşa ediyoruz. 2021 yılında 11.1 kilometre raylı sistem hattının açılışını gerçekleştirdik” dedi.

“UKOME'DE TAKSİ SORUNUN ÇÖZMEMİZİ ENGELLEDİLER”

UKOME'de çoğunluktaki hükümet temsilcilerinin engeline takılan yeni taksi sistemi hakkında da konuşan İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* Önerdiğimiz Yeni Taksi Sistemi'ne karşı UKOME'de yürütülen gülünç ve anlamsız engellemelere bir kez daha değineceğim. Yılların UKOME yapısı, biz seçimleri kazandıktan sonra değiştirildi ve yapıyı iktidarın talimatını yerine getirmek üzere atanmış 5 yeni üye ile İBB'nin sandalye çoğunluğu elinden alınmış oldu. Bu arkadaşlar geçen yıl boyunca İstanbul'un taksi sorunu çözmemizi engellediler.

* Artık İstanbul'daki mevcut taksi sisteminin, bir avuç taksi sahibinin çıkarlarını korumaya odaklı olduğunu herkes biliyor. İstanbulluların yüzde 80'den fazlası bu sistem değişsin istiyor. Buradan uyarıyorum, bilimsel yöntemlerle tasarladığımız Yeni Taksi Sistemi'ni engellemek için yapılanları İstanbullular hiç unutmayacak ve bunun faturasını size kesecek.

“KİM NE DERSE DESİN YILMAYACAĞIZ”

Pandeminin, ekonomik ve toplumsal yükünün bütün ağırlığıyla devam ettiği bir yılda her zamankinden daha fazla ve daha kaliteli hizmet ürettiklerini dile getiren İmamoğlu “İstanbul Modeli ile elde ettiğimiz değişim ve başarının Millet İttifakı'nın bu ülkede hayatı nasıl iyileştirebileceğinin garantisi ve teminatı olduğunu görüyoruz. Kim ne derse desin, kim hangi engeli önümüze çıkartırsa çıkartsın, biz bu şehre yatırım yapmaktan ve insanlarımıza hizmet üretmekten yılmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bugünün zor koşullarında dahi, tüm zamanların en yüksek yatırımlarıyla tarihi bir başarı elde edebildik” dedi.

METRO HATLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İmamoğlu, önümüzdeki dönemde tamamlanarak hizmete açılacak projeleri de şöyle sıraladı:

* Bu yıl 0.8 kilometrelik Rumeli Hisarüstü – Aşiyan Füniküler Hattı, 14.3 kilometrelik Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattımızın 2 kilometrelik Mecidiyeköy – Yıldız arası olmak üzere toplam 17.1 kilometrelik 3 hattımızı hizmete açıyoruz.

* Gelecek yıl İkitelli – Ataköy Metro Hattımızın 11.3 kilometrelik Bahariye – Ataköy arası, 13 kilometrelik Ümraniye – Ataşehir – Göztepe Metro Hattımızı, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattımızın 3.6 kilometrelik Çekmeköy – Sancaktepe Şehir Hastanesi arası ve Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattımızın 1,1 kilometrelik Cibali – Eminönü arası olmak üzere toplam 29 kilometrelik 4 hattımızı hizmete açıyoruz.

* 2024 yılında Kirazlı-Halkalı Metro Hattımızın 4.2 kilometrelik Kirazlı -Fatih arası, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattımızın 7.3 kilometrelik Sancaktepe Şehir Hastanesi – Sultanbeyli arası, Kaynarca – Pendik – Tuzla Metro Hattımızın 4.9 kilometrelik Pendik Merkez – Kaynarca – Hastane arası, Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattımızın 4.5 kilometrelik Yıldız- Kabataş arası olmak üzere toplam 20.9 kilometrelik 4 hattımızı hizmete açacağız.

* 2025 yılında ise Mahmutbey-Bahçeşehir -Esenyurt Metro Hattımızın 6,8 kilometrelik Mahmutbey – Kanuni Sultan Süleyman arasını hizmete açacağız.

* Yine bu yıl, Sefaköy – Beylikdüzü (TÜYAP) Metro Hattını ihaleye hazır hale getireceğiz, İstanbul'u doğu batı aksında bir baştan diğer başa kat edecek olan ekspres raylı sistem hattı HIZRAY'ın uygulama projelerini hazır hale getireceğiz.

* Cumhurbaşkanlığı'ndan 2 yıla yakın bir zamandır onay alamadığımız borçlanma talebimiz sonuçsuz kalınca, öz kaynaklarımızı kullanarak filomuza 160 yerli üretim metrobüs aracı katmaya karar vermiştik. 30'unu iki gün önce hizmete aldığımız bu araçların kalan 130'unu da yaz aylarında devreye alıyoruz.

* Geçen yıl hizmete aldığımız 3 öğrenci yurduna, bu yıl inşaatı devam eden ve kiraladıklarımızla birlikte 5 bin öğrenci kapasitesine, 2023-2024'te ise 12'si kız, 8'i erkek 20 yurtla 10 bin öğrenci kapasitesine çıkarıyor ve gençlerimizi kamu güvencesi sağlıyoruz.

* Halen 32 mahallede hizmet vermekte olan Yuvam İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizin sayısını bu yılın sonunda 80'e, 2023 yılı sonunda ise 125'e çıkarıyoruz.

* Bu yılın sonuna kadar Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla toplam istihdam sayımızı 90 bin kişiye çıkarıyor ve Enstitü İstanbul İSMEK'lerde ise 500 bin kişiye eğitim imkanı sunuyoruz.

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