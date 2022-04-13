İnce: Afgan çoban Suriyeli tarım çalışanıyla bu işler çözülmez

Ankara'da buğday tarlasında açıklama yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Afgan çoban Suriyeli tarım çalışanıyla bu işler çözülmez. Yoksa tarımdaki kayıpları telafi etmek çok zordur. İş işten geçmiş değildir. Durumumuz kötüdür ama çözümü vardır. Bunu kısa süre içerisinde çözmezsek sonumuz kıtlık, açlıktır” ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Malıköy’de buğday tarlasında basın toplantısı düzenledi.

“SORUN AHIRDADIR, TARLADADIR, MERADADIR”

İleriki süreçte karşılaşılacak sorunlara dikkat çeken İnce, “Önümüzdeki yıllarda dört temel sorun olacak. Su, gıda, enerji ve ilaç. Her biri için sorunları tespit edip çözüm önerilerini sunuyoruz. Sorun markette değildir. Sorun rafta değildir. Sorun ahırdadır, tarladadır, meradadır. Memleket Partisi olarak çözüm önerilerimizi anlatmaya devam ediyoruz.” dedi.

‘KILIÇDAROĞLU SARAYA GİTMELİ'

Geçtiğimiz günlerde Göç İdaresi’ne alınmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren İnce, “Burada problem TÜİK'e gidip ‘Beni içeriye sokmadılar', Milli Eğitim Bakanlığı'na, Et ve Süt Kurumu'na gidip, Göç İdaresi’ne gidip,‘Beni içeriye almadılar diye bağırmak değildir. Zaten bir tek adam var ortada. Hem Erdoğan'a tek adam deyip hem bürokratları muhatap almak çelişki içerir. Gidilecekse Saray’a gidilmelidir. Eğer saraya gidilecekse ben de gelirim söz. Hadi beraber gidelim.” şeklinde konuştu.

‘TARIMDAKİ KAYIPLARI TELAFİ ETMEZSEK SONUMUZ KITLIK, AÇLIKTIR'

“Tüketenler çoğaldı, üretenler azaldı. Sonunda yiyecek pahalıdandı. Ama ne iktidar ne muhalefet akıllandı” diyen İnce, şöyle konuştu:

*Seçilmişlerle atanmışların masasında çiftçi yok, üretici yok. Koyunu görüp yün sananlar, danayı görüp et sananlar, arıyı görüp bal sananlar ne yazık ki memlekette yönetimi doğru düzgün yapamıyorlar.

*Vatandaş et, süt, peynir pahalı dedikçe ithal ederiz dediler. Bir gün para olsa da alamayacağını öngöremediler. Yazın başı pişmeyenin kışın aşı pişmez. Ne yazık ki bunu unuttular.

*Ülkeyi yönetmekten ve yönetmek isteyenler koltuklarından kalkıp tarlaya meraya gelmeleri lazım.

*Devletin ve milletin asıl gücü üretimdir, tarladır, meradır, ahırdır. Afgan çoban Suriyeli tarım çalışanıyla bu işler çözülmez. Yoksa tarımdaki kayıpları telafi etmek çok zordur. İş işten geçmiş değildir.

*Durumumuz kötüdür ama çözümü vardır. Bunu kısa süre içerisinde çözmezsek sonumuz kıtlık, açlıktır.

İnce daha sonra yanında getirdiği beyaz tahta üzerinde tarım alanında yaşanan sorunları ve kötü tabloyu anlattı.

İnce, köprüye geçiş garantisi varsa çiftçiye de alım garantisi verilmesini, bunun da dolar ve euro üzerinden olması gerektiğini belirterek, “Tarımı bir stratejik sektör olarak görmüyorlar. Sanki tarım cahillerin işi, kenarda bir iş gibi görüyorlar. Bilgisayar iyi kullanman için karnının tok olması lazım. Önce ekmek ekmek. Paramız var alırız işe yaramaz. Bu kafayla giderlerse ekmek 10 lira olur. Dolar on lira olur dediğimde benimle dalga geçiyorlardı 20 lira oldu” dedi.

PARTİSİNİN ÖNERİLERİNİ ANLATTI

Çiftçiye üretim planlamasının beş yıllık yapılması gerektiğini belirten İnce, partisinin önerilerini şu şekilde anlattı:

*İthalattan vazgeçeceksin. Ukraynalı Alexander'a vereceğine Polatlılı Ali Amca'ya vereceksin. Afrika'da arazi kiralamaktan vazgeçeceksin.

*Tarımda çalışan kadının Sigorta pirimini ödeyeceksin. Köyü cazip hale getireceksiniz. Çiftçi borçlarına Nas'ı uygulayacaksın. Hazine arazilerini ekenlerden kira istemeyeceksin.

*Hazine arazilerini teşvik edeceksin. ‘Buyurun ekin’ diyeceksin. Ne kirası, kafayı kırmış bunlar. Aç hazine arazilerini kira mira yok. 10 yıl üst üste ekene ver.

*Kanal İstanbul'dan vazgeçeceksin, bitmeyen barajları yapacaksın. Arazi bütünleştirmesine gideceksin.

*Tarımı Tarım Bakanlığı yönetmelidir. Şu anda ithalat lobileri yönetiyor. Tarımı Tarım Bakanlığı'ndan yöneteceğiz. Teslim olmayacağız.

İlginizi Çekebilir Muharrem İnce'den ahırda basın toplantısı