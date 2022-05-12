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İnce: Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız, bunu hak etmiyoruz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay’da güne öğrencilerle voleybol oynayarak başladı. Ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan İnce, "Buğdayın anavatanı Türkiye. Ne yazık ki Ukrayna’dan Rusya’dan buğday alıyoruz. Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız bunu hak etmiyoruz" dedi.

Yayınlanma: 11:07 - 12 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Muharrem İnce, Bölge turnuvası için Antakya'da bulunan Osmaniye Temsilcisi Ortaokul öğrencileriyle voleybol oynadı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da buğday tarlasının yanında otobüsü durdurarak basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

İnce, “Buğdayın anavatanı Türkiye. Ne yazık ki Ukrayna'dan Rusya'dan buğday alıyoruz. Yılda 23 milyon ton buğday tüketiyoruz. 17 milyon ton üretiyoruz. Yazık günahtır. Bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız bunu hak etmiyoruz” diye konuştu.

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