İngiltere’den geldiler, çiçekle karışladılar

Muğla’nın Bodrum ilçesine sezonun ilk turistleri İngiltere’nin Bristol kentinden geldi. 180 kişilik ilk kafile çiçeklerle karşılandı...

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk turistlerini getiren uçak 180 yolcusu ile Milas-Bodrum Havalimanı'na indi. Turistleri getiren uçak havalimanında su tankı ile karşılandı.

Turistleri TAV Havalimanı Müdürü İclal Kayaoğlu ile yöneticiler karşıladı. Çiçek ve şekerlerle karşılanan turistler havalimanı çıkışında yöresel halk oyunları sergilendi.

180 İNGİLİZ TURİST GELDİ

Karşılamada uçağın pilotu, personeli ve havalimanı yöneticileri birlikte pasta kesti. 180 İngiliz yolcu daha sonra acentelere ait otobüslerle Bodrum'da kalacakları otellere hareket etti.

Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu “Havalimanımızda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla işbirliği içindeyiz. Bu sezon yolcu trafiğimizin geçen yıla göre artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Güneşi gören sahile akın etti, deniz keyfi erken başladı