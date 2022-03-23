İrlandalı boksöre saldıran şüpheli 7 yıl sonra kendini ihbar etti

7 yıl önce İstanbul'da 15 kişinin saldırısına uğrayıp, hepsini tek tek döven ve adı İrlandalı boksöre çıkan Mohammed Fadeldabbous yine gündemde... Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programına katılan bir izleyici, boksöre saldıranlardan birinin kendi olduğunu ve dayak yediğini söyledi. Harekete geçen Fadeldabbous'un avukatı, şahsın kasten yaralama suçundan yargılanması için başvuruda bulundu.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’ye turistik amaçlı gelen Kuveyt doğumlu İrlanda vatandaşı Mohammed Fadeldabbous, 1 Ağustos 2015'te Aksaray’dan Yusufpaşa istikametine giderken şüpheli Şenol Palan’ın işlettiği meydan büfe isimli işyerinin buzdolabından su almak isterken dolaptaki suların bir kısmını yere düşürmüştü. Bunun üzerine Mohammed Fadeldabbous çevre esnafı ile yaşadığı tartışma sonucu kendini kavganın içinde bulmuştu.

15 KİŞİ SALDIRMIŞTI

Mohammed Fadeldabbous kendisine saldıran 15 kişiye tek başına karşı koyması üzerine kamuoyunda “İrlandalı boksör” olarak tanınmıştı. İşyeri sahibi Şenol Palan’ın etrafında bulunan diğer seyyar satıcı ve esnaf, aynı suçu işleme iradesi ve işbirliği içerisinde, saldırı ve savunma amaçlı silahtan sayılan tahta, sopa, sandalye, tartı kiloları ve benzerleri ile Mohammed Fadeldabbous’a saldırmışlar ve Fadeldabbous’u vücudunun değişik yerlerinden yaralamışlardı.

TESPİT EDİLEN İKİ KİŞİ CEZA ALMIŞTI

Şüphelilerin bir kısmı tespit edilememişti. İrlandalı boksör avukatı Gökhan Cindemir aracılığıyla kendisine saldıranlardan şikayetçi olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan iddianame düzenlemişti. Şenol Palan, Fadeldabbous’a sopayla vurduğu ve kolunu kırdığı belirtilerek, “Kasten yaralama suçundan” 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanık Şerafettin Özbey ile sanık Mohammad Raie’nin ise İrlandanlı’ya tekme ve yumruk attıkları sabit olduğu gerekçesiyle 5 bin TL adli para cezasına çarptırılmış, ceza ertelenmişti.

ŞOV PROGRAMINDA KENDİNİ İHBAR ETTİ

İrlandalı boksöre saldıranlar arasında bulunan ancak kimlik tespiti yapılamamış olan kişiler arasından bir kişi özel bir kanalda yayınlanan ‘Konuşanlar’ isimli bir komedi programına katılarak yaşanan olayda yer aldığını açıkça ifade etmesi üzerine Fadeldabbous’un avukatı Gökhan Cindemir bu kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetin dilekçesinde, programda söz alan şahıs Aksaray’da İrlandalı bir boksör tarafından arkadaşları ile birlikte dayak yediğini, orada baklavacı olduğunu, yine oradaki esnaflardan biri olan sebzecinin dişlerinin döküldüğünü söylediği yer aldı.

KİŞİ TESPİT EDİLİP CEZALANDIRILSIN

Avukat Gökhan Cindemir dilekçesinde, “Olayda yer aldığına dair oldukça açık bu ifadeleri kullanan bu şahsın tespitinin yapılarak hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmekteyiz. Bahse konu kasten yaralama fiili 2015 yılında gerçekleşmiş olup henüz 8 yıllık zamanaşımı süresi aşılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu kişi hakkında gerekli araştırmaların yapılarak soruşturma başlatılmasını arz ederiz” dedi. Savcılık şikayet üzerine soruşturma başlattı.