İşkence, çıplak arama, intihar… Can Ailesi’nin 12 yıllık hukuk mücadelesi

12 yıl önce gözaltına alınan, çıplak aramaya maruz kalan, şiddet gören ve yaşadıklarından dolayı intihar eden Onur Yaser Can'ın ailesinden tek kişi kaldı. Annesi intihar eden, babası iç kanama sonucu hayatını kaybeden Can'ın hukuk mücadelesini ailenin son kalan ferdi kardeşi Ezgi Sevgi Can veriyor.

Fırat FISTIK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can, 12 yıl önce uyuşturucu aldığı iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyette çıplak aramaya maruz kalıp, şiddet gördüğü belirtilen Yaser Can, yaşadıklarından dolayı intihar etti.

İdare mahkemesi verilen engelleme kararını bozdu ve 12 yıl sonra yeni iddianame hazırlandı. Onur Yaser Can ile ilgili 4 polis ve bir bilirkişiye dava açıldı. Davada ilk defa sanıklar yargı önüne çıkacaklar.

İddianamede polislere belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizlemeden, bilirkişiye de gerçeğe aykırı bilirkişilik yapmaktan suç isnat ediliyor.

HUKUK MÜCADELESİ YOLUNDA YİTİRİLEN HAYATLAR

Can’ın intiharı nedeniyle daha önce yargılanan iki polis hakkında valilik soruşturma izni vermemiş ve dosya hemen kapatılmıştı. İşkence ve darp iddiası da yine takipsizlikle sonuçlanmıştı. Can’ın intiharına neden olduğu ileri sürülen polislerin cezalandırılmasını isteyen ailesi ise yıllarca sürecek dava ve soruşturmalar karşısında büyük bir mücadele örneği sergiledi.

Ancak, anne Hatice Can, oğlunun intiharından dört yıl sonra aynı yöntemle hayatına son verdi. Her davayı büyük bir titizlikle takip eden ve adeta iğneyle kuyu kazarak elde ettiği delilleri mahkemeyle paylaşan baba Mevlüt Can ise 2019 yılında yakalandığı hastalığa yenik düştü. Ailenin hukuk mücadelesini Onur Yaser Can'ın kız kardeşi Ezgi Sevgi Can sürdürüyor.



“YİNE SAHTECİLİK SUÇUNU İÇERİYOR VE İŞKENCEDEN BAHSETMİYOR”

Ezgi Sevgi Can ile duruşma öncesi konuştuk. Can, daha önce iki polisin evrakta sahtecilikten ceza aldıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Ancak işkencenin asıl failleri ve hem işkence hem de evrakta sahtecilik emrini veren azmettirici ilk defa yargı önüne çıkacak. O anlamda çok önemli bir duruşma bu. Biraz olsun bir adalet duygusu hissediyorum. Ancak hem çok geç bir gelişme, annem babam bunu göremediler hem de iddianame eksik. Yine sadece evrakta sahtecilik suçunu içeriyor ve işkenceden bahsetmiyor. Ama aslında bu 28 yaşında bir insanı hayattan koparan örgütlü bir işkence davasıdır” dedi.



“KARARLI DURMASAYDIK, İKİ POLİS CEZA ALMAZDI”

“Aslında bizim, annemin, babamın, benim ve avukatlarımızın çabalarıyla bu noktaya gelindi” diyen Can, şöyle devam etti:

“Özellikle biz kararlı durmasaydık, inanın o iki polis bile evrakta sahtecilikten dahi olsa ceza almazdı. Çünkü bu polisler profesyonel ve sistematik bi şekilde korunuyorlar bu ülkede. Zaten bütün çabalarımıza rağmen şu ana kadar hiçbir polis işkence ve kötü muamele suçlarından yargılanmadılar.

Şu anda bu polislerin 12 yıl sonra eksik bir şekilde bile olsa yargılanacak olmaları yine kararlı ve inatlı duruşumuz sayesinde. Ben de annem ve babamdan gördüğüm gibi bu adalet mücadelesini sürdürüyorum.”

“DAVAYI GENİŞLETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Yargılanan polisler özellikle ifadelerinde zaman aşımına vurgu yapıyorlar. Ezgi Sevgi Can, bunun da cezasızlığa ne kadar alışık olduklarını gösterdiğini söyledi:

“Sanıkların zamanaşımı vurgusu yine cezasızlığa ve işlemeyen adalet sistemine ne kadar alışık olduklarını gösteriyor. Ancak işledikleri kamu görevlisinin evrakta sahtekarlık suçunun zamanaşımına henüz gelinmiş değil. Ayrıca, asıl suçları neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, görevi kötüye kullanma ve cinsel saldırı suçlarının zamanaşımı yoktur. Davayı bu yönde genişletmek için elimizden geleni yapacağız.”

İlginizi Çekebilir Bakan Bozdağ'dan işkence açıklaması