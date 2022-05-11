İSKİ’den arıza açıklaması: Anında müdahale edildi, sorun giderildi

Başakşehir Şahintepe’de su borusunda meydana gelen patlamayla ilgili İSKİ açıklama yaptı. Açıklamada arızanın meydana geldiği isale hattının, 8 kilometre uzunluğunda ve 1.60 metre çapında oldukça büyük bir hat olduğuna dikkat çekilerek “Arıza ihbarının alınmasını müteakip suyun kesilmesi, hattın uzunluğuna ve çapına bağlı olarak zaman almaktadır. Arızaya anında müdahale edilmiş ve sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır” denildi.

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İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Şahintepe İsale Hattında yaşanan arıza konu edilerek eleştirilerde bulunulmuştur. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki İSKİ, İstanbul'a toplam uzunluğu 23 bin kilometreyi bulan içme suyu ağı ile hizmet vermektedir. Bu uzunluk, ekvatorun uzunluğunun yarısından daha fazladır” denildi.

“ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ”

Bu büyüklükte bir su şebekesinin işletilmesi sırasında zaman zaman arızalar yaşanabileceği belirtilerek “İdaremiz, bu arızalara 365 gün 24 saat esasına göre hızla müdahale etmektedir. Son arızanın meydana geldiği isale hattı, 8 kilometre uzunluğunda ve 1.60 metre çapında oldukça büyük bir hattır. Arıza ihbarının alınmasını müteakip suyun kesilmesi, hattın uzunluğuna ve çapına bağlı olarak zaman almaktadır. Boru arızalarımızın sayısı diğer büyükşehirlerle karşılaştırıldığında, İstanbul'da yaşanan arıza sayısının normal değerlerde olduğu görülecektir” denildi. Söz konusu arızaya da anında müdahale edildiği kaydedilerek “Sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır. Hattın yeniden dolması ve basınçlanması zaman alacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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