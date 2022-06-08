İsmi gitti kendi kaldı: Milyonlarca dosya kamyonlarla taşınmaya başladı

Avrupa’nın en büyük adliyesi olan İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 34 icra müdürlüğü, 29 icra mahkemesi ve 3 iflas masası, Şişli Kuştepe’de inşaatı tamamlanan ek hizmet binasına taşınmaya başladı. 20 milyonun üzerinde dosya, kamyonlara yüklendi. Taşınma işlemlerinin adli tatilde kadar bitmesi planlanırken, daha önce asılan dev 'icra' tabelası ise kaldırıldı.

Hayati ARIGAN

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Şişli Kuştepe'de bulunan 23 katlı 2 bloklu ek hizmet binasının inşaatı hemen hemen tamamlandı. Binaya daha önce büyük puntolarla asılan ‘İCRA’ yazısı kaldırıldı. Sadece ‘İstanbul Adliyesi Ek Hizmet Binası’ tabelası kaldı.

Söz konusu ışıklı dev ‘icra’ tabelası, son dönemde yaşanan ekonomik krizi derinden hisseden vatandaşlarca ‘işte ekonominin durumu’ şeklinde yorumlanarak eleştirilmişti.

20 MİLYON DOSYA

İcra birimlerinde bulunan yaklaşık binin üzerinde personelin görev alacağı ek hizmet binasına milyonlarca dosya da taşınmaya başladı. Taşınmayla birlikte İstanbul Adalet Sarayı’nın insan yoğunluğunun yüzde 30 azalması öngörülüyor. 34 icra müdürlüğünde “derdest” yani takibi devam eden 6 milyonun üzerinde dosya bulunuyor. İcra müdürlükleri, 29 icra hukuk ve icra ceza mahkemeleri ile 3 iflas masasının dosyaları ile 20 milyonun üzerinde dosya ek hizmet binasına taşınacak.



FİZİKİ DOSYA ARTIK ORTADAN KALKIYOR

İcra mahkemelerinde artık avukatlar UYAP portalı üzerinden dosya açarken, icra dairelerine gelenlerin dosyaları ise tarandıktan sonra UYAP'a kaydediliyor. Böylece icra dairelerinde fiziki dosya tutulmuyor. Ek hizmet binasının açılmasının ardından arşiv dosyalarının da taranarak dijital olarak taranacağı belirtilirken, sadece satış dosyaları usul gereği zamanaşımı olmaksızın fiziken saklanıyor.

SÜRESİ DOLAN DOSYALAR GERİ DÖNÜŞÜME

Taşıma ile birlikte saklama süresi dolan dosyalar ise taşınma çalışmaları sırasında geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrılıyor. Her dairenin dosyası sırayla 20'şerli 2 grup tarafından kamyonlara yüklenerek, ek hizmet binasına götürülüyor. İcra dairelerindeki personelin bir bölümü de yeni binada dosyaları tasnif ediyor.

OTOPARK SORUNU

Hukukçular ise yeni hizmet binasının da talebi karşılayamayacağı, bunun da geçici bir önlem olduğunu belirtiyor. Asliye ticaret mahkemelerinin icra daireleri ile bağlantılı olduğunu belirten hukukçular, zaman kaybı yaşayacaklarını belirtiyor. Ek hizmet binasında ise yeterli otopark yok. Otopark sorunu avukat, icra takip memurları ve vatandaşlar için büyük sorun olması öngörülüyor.

2011’DE AÇILDI

İstanbul Adalet Sarayı 2011’de hizmete açılmıştı. İstanbul, Beyoğlu, Şişli, Eyüp, Fatih adliyeleri olmak üzere toplam 5 adliye ve Sultanahmet, Sirkeci, Gülhane, Levent, Beyoğlu, Şişli Ceza, Şişli Hukuk, Şişli İcra, Şişli İcra Mahkemesi, Fatih, Eyüp adliye binaları olarak toplam 11 ayrı binadaki adliyeler tek binada toplanmıştı. İstanbul Adalet Sarayı 6 blok, 7 bordum kat, zemin kat ve 12 kat olmak üzere toplam 333.000 metrekarelik kapalı alana sahip.

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