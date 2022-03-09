İsrail Başkonsolosluğu önünde Herzog ziyareti protestosu
İsrail Başkonsolosluğunu önünde toplanan bir grup, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaretini protesto etti.
İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un 9-10 Martta Türkiye’yi ziyarette bulunmasını protesto etmek isteyen ÖZGÜR-DER üyeleri, saat 16.00’da Leventteki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.
Grup İsrail ve Herzog aleyhinde sloganlar atarak ziyaretten rahatsızlıklarını dile getirdi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Grup adına Dernek Başkanı Rıdvan Kaya basın açıklaması yaptı. Grup, eylemin ardından dağıldı.(DHA)