‘İşsizlik almış yürümüş ama onlara sorarsan güllük gülistanlık’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı 2021'de, bir önceki yıla göre 1.1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti. Ancak halk aynı görüşte değil... Vatandaşlar ya kendilerinin, ya çocuklarının ya da çevrelerindeki kişilerin iş bulamadığını söylüyor.

Batuhan SERİM

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Kamera: Hakan Kaya



Türkiye İstatistik Kurumu’nun “İşgücü İstatistikleri 2021” verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2020’ye kıyasla 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1.1 puan düşerek yüzde 12’ye geriledi.

Ancak yurttaşlar TÜİK verilerine inanmadığını; kendilerinin, çocuklarının ve çevresindekilerin iş aramalarına rağmen bulamadıklarını söyledi. Sokakta konuştuğumuz vatandaşların birçoğunun çocuğunun işsiz kaldığını dile getirmesi hatta emekli olmalarına rağmen geçinemedikleri için iş aradıklarını ama bulamadıklarını anlatmaları dikkat çekti.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Kadıköy’de vatandaşa mikrofon uzattı, “TÜİK’e göre geçen yıl işsizlik yüzde 1.1 azaldı ve yüzde 12 olarak gerçekleşti. Siz çevrenizde böyle bir azalış hissettiniz mi?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“KIZIMIZIN ÜNİVERSİTE ARKADAŞLARININ YÜZDE 70’İ İŞSİZ”

Çağlayan ve Serap Canbolat çifti: “Kesinlikle olmadığı ortada. TÜİK güvenilir bir kurum olmaktan çıktı. Artık rakamlarını dikkate almıyoruz. (Çevrenizde iş arayıp da bulamayanlar oluyor mu?) Olmaz mı…

Bir arkadaşımızın oğlu 3 yıldır iş arıyor. Kızımızın üniversiteden mezun olan arkadaşlarının hemen hemen yüzde 70’i işsiz şu anda. (Neden bulamıyorlar?) İş yok… Yeni açılan tesisler, fabrikalar, üretim, teknoloji, planlama yok.”

“ONLARA SORSAN HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK”

Ali Bergin: “Oğlum işsiz. 3 senedir işsiz, oturuyor evde. İş bulamıyoruz. Bu nasıl bir azalma anlayamadım. Asgari ücrete, onun altına da razıyız ama iş yok… 50 yere müracaat etti ama hiçbiri çağırmadı. Mesleği de var ayrıca, elektrik teknisyeni. İşsizlik almış yürümüş ama onlara sorarsan her şey güllük gülistanlık… Ne yapacağımızı bilmiyoruz vallahi.”

“DOLABIMI DOLDURAMIYORUM”

Emekli olan ancak maaşı yetmediği için çalışmak zorunda kalmasına rağmen iş bulamayan bir vatandaş: “Kesinlikle hissetmedik. Aksine daha çok arttığını düşünüyorum. (Çevrenizde iş arayıp da bulamayan var mı?) Onlardan birisi de benim. İş yok. Markete gidiyoruz, pahalı, alamıyoruz.

Ben emekliyim, emekli maaşım o kadar düşük ki… Komik bir rakam. Bir hafta geçinemiyoruz aslında. Alım gücümüz çok düşük. Bütün arkadaşlarım mutsuz, üzgün, parasız, işsiz… Açıyorum dolabı boş… Bir gün de şu dolabı dolduramadım yemin ederim. Her şey eksik. Her gün eksik… Yok… Yok…”

“O DA AÇ KALACAK, BEN DE AÇ KALACAĞIM”

2 oğlu da işsiz olan, tek emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını anlatan bir baba: “Benim 2 tane oğlum var. İkisi de işsiz, güçsüz. Benim bir emekli maaşımla geçiniyoruz. (Neden iş bulamıyorlar?) Neden olacak? Baştakiler yüzünden. Peşkeş çektiler her yere… Buradaki gençler niye dışarı gitsin ya?

Benim bir oğlum, ‘imkanım olsa yurtdışına gideceğim’ diyor. Birisi de evli, çoluk çocuk sahibi… Ben önceden çalışırken bir ev almıştım, onları oraya yerleştirdik ama şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Başımızın çaresine bakacağız artık. (Çocuklarınıza maddi olarak siz mi destek oluyorsunuz?) Ben oluyorum. Elimden geldiği kadar yardım edeceğim. Ama gelmezse o da aç kalacak, ben de aç kalacağım…”

“MİLLET KAN AĞLIYOR”

Serhat Tongu: “Doğru değil. İşsizlik çok. Millet kan ağlıyor. (Çevrenizde iş arayıp da bulamayan var mı?) Var. Biri de (yanında oturan emekli Özgür Arıer’i göstererek) bu arkadaş…”

“ARTIK İŞ ARAMAYI BIRAKTIM”

Emekli olduğunu ancak maaşı yetmediği için iş aradığını anlatan Arıer: Ben emekliyim, maaşım yetmiyor. Şeker hastasıyım… Bakıyorum gençler iş bulamıyor, ben hiç tenezzül bile etmiyorum… O kadar üniversite mezunu genç iş bulamazken gidip de iş aramam bana doğru gelmiyor. (Ne zamandır iş arıyorsunuz?) Bıraktım, artık aramıyorum.”