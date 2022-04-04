İstanbul Havalimanı metrosu için daha dört ay var
2020 yılında İstanbul Havalimanı metrosunun Nisan 2021'de açılacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir yıllık rötara dört ay daha ilave etti: "Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü 4 ay içerisinde açmayı hedefliyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının yüzde 97 oranında tamamlandığını söyledi.
“Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü 4 ay içerisinde, Gayrettepe-Kağıthane bölümünü de yıl sonuna kadar halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz” dedi.
Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılının Ekim ayında ise “Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası Nisan 2021’de, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası ise 2021 yılı son çeyreğinde hizmete açılacak” demişti.
Karaismailoğlu, hattın işletmeye açılmasıyla birlikte ulaşım sürelerinin şöyle olacağını söyledi:
– Kağıthane-İstanbul Havalimanı: 24 dakika
– Göktürk-İstanbul Havalimanı: 12 dakika
– Esenler-İstanbul Havalimanı: 45 dakika
– Taksim-İstanbul Havalimanı: 41 dakika
– Zincirlikuyu-İstanbul Havalimanı: 33 dakika