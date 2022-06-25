İstanbul Valiliği, pazar günü Taksim ve Şişhane’deki metro seferlerini durdurdu
İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 26 Haziran Pazar günü saat 11.00’dan itibaren Şişhane ve Taksim’deki metro istasyonları işletmeye kapalı olacak.
Metro İstanbul sosyal medya hebasından yarın İstanbul'da kapalı olacak metro istasyonları hakkında bilgilendirme yapıldı. Paylaşımda “İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır.
Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır” denildi. İstanbul’daki LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. Yarın Beyoğlu'nda Onur Yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyordu.