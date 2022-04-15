İstanbul Valiliği’nden kadınların görüntülerini çeken göçmenlerle ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, 'düzensiz göçmen' konusunda açıklama yaptı. Açıklamada, 2021 yılında 71 bin 959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığı belirtilirken, kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan şüphelilerin de yakalanarak tutuklandığı ifade edildi.

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İstanbul'da gizlice çektikleri kadınların görüntülerini sosyal medyada paylaşan Pakistanlı 3 şüpheli ‘kaçak göçmen sorununu’ yeniden gündeme getirirken, İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen konusunda açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

“İSTANBUL’DA 71 BİN 959 GÖÇMEN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI”

* Şehrimizde düzensiz göçle mücadele konusunda ilgili kurumlarımızca yoğun bir gayret ve hassasiyet gösterilmektedir. İlgili mevzuatı ihlal ettiği veya suça karıştığı tespit edilen yabancılar hakkında yasal işlemler ivedilikle ve kararlılıkla uygulanmaktadır.

* Bu kapsamda İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 2021 yılında 71.959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 23.072'si İstanbul'dan sınırdışı edilirken, 39.525'i ise sınırdışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

“SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI”

* 1 Ocak-15 Nisan 2022 tarihleri arasında; 4.661'i Afganistan, 1.418'i Pakistan olmak üzere toplam 18.781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 7.684'ü İstanbul'dan sınırdışı edilirken, 7.590'ı sınırdışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

* Bu çalışmalar devam ederken, son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete sürükleyerek, toplumda kargaşa çıkarmak amacıyla paylaşımlar yapıldığı görülmektedir.

* Yapılan paylaşımlar; ilgili kurumlarımızca yakından ve titizlikle takip edilmekte, suç unsuru taşıyan paylaşım ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmaktadır.

TUTUKLANDILAR

* Bunlar arasında sosyal medya üzerinden silah ve kesici aletlerle paylaşım yapan Afganistan uyruklu (A.A), çocuğa yönelik cinsel taciz suçuna karışan Fas Uyruklu (H.I), sokakta yürüyen kadınların gizlice videolarını çeken Pakistan uyruklu (Z.W), (U.M), (M.K) ve adlı şahıslar, güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmışlardır.

* Benzer mahiyette paylaşımda bulunan Pakistan uyruklu (T.M.S) sınır dışı edilmiş, sokak ortasında sandalye ile oturarak tartışma çıkaran Suriyeli (H.H), Pakistan uyruklu (C.R) ve (N.M) ile gasp olayına karışan Libya uyruklu (A.M.D) isimli şahıslar geri gönderme merkezlerine alınmış olup, sınırdışı işlemleri devam etmektedir.

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