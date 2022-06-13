İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan, imzasız ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ