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İstanbul’da 1104 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyeti tarafından il genelinde düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen uygulamada oturma izni olmayan 1104 düzensiz göçmen yakalandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:42 - 12 Haziran 2022 Güncellenme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, sahil gibi kamusal alanlarda düzensiz göçmen uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında, yasal kalış hakları olmayan toplam 1104 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edileceği belirtildi.

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