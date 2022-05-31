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İstanbul’da operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul genelinde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 07:12 - 31 Mayıs 2022 Güncellenme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen 29 adresteki 36 kişiye operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Küçükçekmece, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katına giren polis ekipleri, içeride arama yaptı.

Operasyona özel harekat polislerinin de destek verdiği görüldü. Operasyon sonrasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.(DHA)

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