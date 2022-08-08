İstanköy adasına geçen 3 göçmeni ölüme terk ettiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 gün önce yüzerek 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası’na geçen 3 göçmen kabusu yaşadı. Yunan askeri tarafından dövülerek işkence yapılan göçmenler Bodrum açıklarında can salı içerisinde ölüme terk edildi. Göçmenleri Türk sahil güvenliği kurtardı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinden 5 gün önce yüzerek 7 mil uzaklıktaki İstanköy Adası'na geçen üç göçmen, Yunan polisi tarafından gözaltına alındı.

Bu sabaha karşı Bodrum’a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada yakınlarında açık denize sürüklenen bir can salında üç göçmenin bulunduğu ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri Bodrum Limanı'ndan denize açıldı. Yunanistan sahil güvenliğinin Türk karasularına iteklediği ve içerisinde 3 göçmenin bulunduğu can açık denize sürüklenirken bulundu.

“FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜLER, DEĞERLİ EŞYALARINI ALDILAR”

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada kurtarılan göçmenlerin vücutlarında darp ve cebir izlerine rastlanması ile hareket kısıtlarının olması nedeniyle derhal sağlık kontrolleri yapılarak hastaneye sevk edilmelerinin ardından olaya ilişkin ifadelerinde, “Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçtiklerini, Yunan kıyılarına çıktıkları anda Yunan polisinin kendilerini yakaladığını, değerli eşyalarını aldığını, coplarla ve yumruklarla darp edildiklerini, ellerinin kelepçelenerek Yunan Sahil Güvenlik Botuna bindirildiklerini, Türk karasularına yaklaştıkları bir yerde can salına bindirildiklerini ve kelepçelerinin açıldığını” beyan ettikleri açıklandı.

GÖÇMENLER YAŞADIKLARI İŞKENCEYİ ANLATTI

Kurtarılan 3 düzensiz göçmenin sevk edildikleri hastanelerde yapılan sağlık kontrollerinde, vücutlarının değişik yerlerinde darp ve zorlama izlerinin olduğu, 1 göçmenin kolunda zedelenme tespit edildiği, 1 göçmenin boynunda kırık şüphesi nedeniyle tetkiklerinin yapıldığı ancak kırık olmadığının tespit edildiği bilgisinin alındığı belirtildi. Göçmenler, Yunanistan polisi ve sahil güvenliğinin yaptığı işkenceyi sahil güvenlik ekipleri verdikleri röportajda anlattı.

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