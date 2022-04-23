İYİ Parti’den Alp Emeç eylemi

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklanan 20 yaşındaki İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi Alp Emeç için İYİ Partililer Silivri'de bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya paylaşımı nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlamasıyla tutuklanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi Alp Emeç’in serbest bırakılması için İYİ Parti İstanbul teşkilatı Silivri'de bulunan Atatürk heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya çok sayıda genç katıldı.

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI BİR TWEETLE SARSILMAZ”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtseven, “Cumhurbaşkanının makamı bir gencin attığı tweetle sarsılmaz. Cumhurbaşkanlığın değeri, yargıya talimat vererek ve yargıya verilen talimatlar sonucu ülkemizi ifade özgürlüğünde dünyanın en son sıralarına iterek, kabile devletleriyle mukayese edilir hale gelerek cumhurbaşkanlığı makamının değeri sarsılır. Bugün bu işe en fazla karşı durması gereken, adalet kavramını ayakta tutması gereken, toplum adına bunu yapması gereken yargı mensupları ise bu değirmene su taşımaya devam ediyor.” diye konuştu.

“AKP GENÇLERİ KORKUTMAK İSTİYOR”

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ise Alp Emeç’in gençliği korkutmak amacıyla tutuklandığını savundu. Emeç’in, “Arkadaşlarım ümitsizliğe kapılmasın ve korkmasın. Ben sadece beni tutuklayanlar adına utandım” şeklinde açıklamada bulunduğunu hatırlatan Erdem, “AKP kindar gençlik istediğini söyledi. Bizim gençlerimiz, bu vatanın evlatları kindar değildir vicdanlıdır. Bugün, pudra çeken AKP’nin danışmanları o gençler, kadınları yaralayanlar öldürenler içeride değil ama Alp Emeç içeride. Ne Alp Emeç ne İYİ Parti’nin gençleri ne de Türkiye Cumhuriyeti’nin gençleri AKP zulmünden korkmuyor ve korkmaz” ifadelerini kullandı. Erdem, Genel Başkan Meral Akşener’in talimatı doğrultusunda Emeç’in durumunun günbegün takip edildiğini ekledi.

“GÜCÜN NASIL ZALİMLEŞTİĞİNİ ALP İLE HİSSEDİYORUZ”

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Buğra Kavuncu ise “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diyoruz ama bugün maalesef milletin egemenliğinin tam olarak hakim olmadığı ucube bir Cumhurbaşkanlığı sistemi ile karşı karşıyayız. Burada olmamızın ana temeli de bu. Milletin egemenliğinin yok olduğu, denetlenemeyen bir gücün nasıl zalimleştiğine nasıl zorbalaştığına Alp’in yaşadıkları ile hissediyoruz.” şeklinde konuştu.