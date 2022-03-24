İYİ Partili başkan, AKP’li belediyenin ihale usulsüzlüklerini tek tek açıkladı

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, Nevşehir'de yönetimi AKP’de bulunan Ortahisar Belediyesi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, partisinin il başkanlık binasında düzenlediği basın açıklamasında yönetimi AKP'de bulunan Ortahisar Belediyesi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

“YANDAŞA KIYAK UĞRUNA BELEDİYE ZARARA UĞRATILIYOR”

AKP'li belediyenin dükkan kiralama ihalesini AKP'li belediye meclis üyesine değerinin çok altında vererek belediyenin zarara uğratıldığını belirten Ömer Ay, şunları söyledi:

*AK Partili Ortahisar Belediyesi’nden de usulsüzlük, yolsuzluk ve kayırmacılık kokuları gelmeye başlamıştır Ortahisar Belediyesi bir dükkan kiralama ihalesi yapıyor.

*İhaleye iki kişi katılıyor; son çekilen 85 bin TL veriyor, katılanlardan 90 bin TL veren kişide ihale kalıyor.

*Buraya kadar yapılanlar doğru. Ancak ihaleyi 90 bin TL'ye alan AK Parti Belediye Meclis üyesinin kardeşi teminatını yakarak sözleşme yapmaktan kaçıyor.

*Belediye yeniden ihaleye çıkıyor ve ikinci ihaleye, ilk ihalede 90 bin TL vererek ihaleyi kazandığı halde teminatı yakarak sözleşmeden kaçan kişinin hanımı ve damadı katılıyor ve aynı dükkânı yıllık 9 bin 750 TL'ye kiralıyorlar. Böylece bir yandaşa kıyak uğruna belediye zarara uğratılıyor.

“YANDAŞLARA VERİLEN DÜKKANLAR DAHA YÜKSEK FİYATLARLA GARİBAN İŞLETMECİLERE DEVREDİLDİ”

“Ortahisar Belediyesinde benzer uygulamaların çok sayıda tekrarlandığı konuşulmakta ve anlatılmaktadır” diyen Ömer Ay, “Köprü üstündeki dükkanlar da önce ahşap yapılar şeklinde ihale edilerek yandaşlara verilmiş, sonra beton dükkanlar inşa edilerek yandaşlar tarafından hava paralarıyla ve daha yüksek kiralarla gariban işletmecilere devredilmiştir” dedi.

“ŞOFÖRLÜK YAPMAYAN YANDAŞLARA PLAKA VERİLDİ”

Ticari taksi plakası ihalesinde de aynı usulsüzlük ve kayırmacılığın yapıldığını söyleyen Ömer Ay, “İhale şartnamesinde 7. Maddenin ‘J’ bendinde ihaleyi alan kişinin bizzat taksicilik ve şoförlük yapması şartı getirildiği ve bu konuda katılan herkesten taahhüt alındığı halde gerçekten şoförlük yapacak kişilere verilmeyen iki plaka, şoförlük yapmayan ve plakayı tasarruf aracı olarak kullanan ve kiraya veren yandaş bir kişiye ikram edilmiştir. Belediye başkanının, bu yaptığı haksız ve hukuksuz uygulamalar sebebiyle korku ve endişeye kapıldığı, bu yüzden bir miktar da ücret vermek suretiyle bir mülkiye müfettişinden “usule uygun” raporları aldığı söylenmektedir. Bu raporların hukuken bir bağlayıcılığı yoktur. Esas olan dosdoğru olmaktır. Hak ve adalet duygusundan sapmadan, belediye başkanlığının, milletin hukukuna bağlı kalınarak hak yemeden ve dürüstçe yapılası gerektiğini sayın başkana bu aşamada hatırlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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