İYİ Partili Subaşı: Limanlarımız kim vurduya gitti

TBMM'nde konuşan İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, iktidara yüklendi. Antalya Limanı’nın sözleşme süresi dolmadan 49 yıllığına neden uzatıldığını soran Subaşı; "Türkiye'nin çok kıymetli 17 tane limanı maalesef kim vurduya gitmiştir" ifadelerini kullandı.

İsmail AKIN

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TBMM'nin dünkü oturumunda 298 Sıra Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 2. Maddesi Üzerine görüşlerini açıklayan İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı; “AKP Grubunun güvence olarak gösterdiği Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun görev ve yetkileri, 1 Ağustos 2018/3 sayılı karar ile Cumhurbaşkanı tarafından kendi üzerine alındığını hatırlattı.

Subaşı, Yetkilerini Cumhurbaşkanının kendine üzerine aldığı Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Antalya Limanı ve onunla beraber Türkiye'nin çok kıymetli 17 limanının daha 2047 yılına kadar özelleştirilmesine ilişkin, “18 limanımız maalesef Katar a özel ilgi nedeniyle kim vurduya gitmiştir” diye konuştu.

TBMM'nin dünkü oturumunda 298 Sıra Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 2. Maddesi Üzerine görüşlerini açıklayan Subaşı, 298 Sayılı Yasa'da yapılacak değişiklikle borçların erteleneceğine dikkat çekerek; “Borca batık bir toplumun sıkça rastlayacağı borç ve yapılandırma ertelemelerini hep göreceğiz. Onun için bu erteleme maddesine bir itirazımız yok ama bu küçük torba yasanın en önem verebileceğimiz 1'inci madde limanların kırk dokuz yıllık tahsisinin, kirasının uzatılması, işletme devrine ilişkin görüşlerimizi de açıklamak istiyorum” dedi.

“ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU'NUN ADI VAR KENDİ YOK”

Konuşmasında AKP Grubuna Özelleştirme Yüksek Kurulu'nu soran Subaşı; “Acaba Özelleştirme Yüksek Kurulu ne diyor? Kimdir bu kurul hiç merak ettiniz mi? Öğrenmek istiyorum. Ben hatırlatayım, böyle bir kurul yoktur.

1 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığının 3 sayılı Genelgesiyle Özelleştirme Yüksek Kurulu denen kurulun bütün görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına alınmıştır. Yani gerekçede gösterilen nihai karar ‘Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararıdır' dedikleri kararı, Cumhurbaşkanı verecektir ama hiç değilse burada onu yazsaydınız da bu şekilde, neredeyse sahtecilik gibi bir durumla karşı karşıya kalmasaydınız” diye konuştu.

“KATAR'I ÜZMEMEK LAZIM”

Antalya Limanı'nın sözleşme süresi dolmadan 49 yıllık uzatmanın sebebini anlamanın mümkün olmadığını hatırlatan Subaşı; “Özelleştirme Yüksek Kurulunun yetkilerini Cumhurbaşkanı kullandığına göre, demek ki tahsis edilen bu 18 tane limanın bedellerini Cumhurbaşkanı belirleyecektir. Katar'a ise özel ilgisi olduğunu biliyoruz, çok lüks bir uçağı hediye kabul ettiğine göre, muhtemelen Katar'ı fazla üzmeyecektir bu bedelin tayininde ve Antalya Limanı'mız ve onunla beraber Türkiye’nin çok kıymetli 17 tane limanı maalesef kim vurduya gitmiştir.” İfadesini kullandı.

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