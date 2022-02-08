İzmir’de 3.6 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

İzmir'in Urla ilçesinde, 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre derinliği 13,97 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD verilerine göre saat 12:21’de Urla açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak İzmir Körfezi gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER