İzmir’de toplu ulaşıma zam geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, kent içi toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması kararı aldı. 2 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 8,78 TL oldu. Öğrenciler ise sembolik artışla toplu ulaşımı 3 TL’ye kullanacak.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı. Genel Sekreter Barış Karcı yönetimindeki toplantıya ilgili daire başkanlıkları, toplu ulaşım kuruluşları, kentteki kamu kurumları ile bireysel toplu taşımacılık kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Oybirliği ile alınan kararla ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN'da geçerli toplu ulaşım ücret tarifesine zam yapıldı.

İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 8,78 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti ise 7,56 TL oldu.

ÖĞRENCİ ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞ MİNİMUM DÜZEYDE TUTULDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in isteği doğrultusunda öğrenci biniş ücretine yapılacak artışın sembolik bir düzeyde yapılmasına karar verildi. Buna göre öğrencilerin toplu ulaşımdan 3 TL'ye yararlanacağı açıklandı.

Yeni zamlarla birlikte tam binişlerde 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarma ücreti 3,50 TL, ikinci aktarma ise 2 TL olarak güncellendi. Öğrenciler, öğretmenler ve 60 Yaş İzmirim Kartı sahiplerinin, aktarma ücreti ödememesine yönelik uygulamanın ise devam ettiği belirtildi.

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan Halk Taşıt uygulamasında ise tam biniş 4,39 TL, öğrenci ücreti 1,50 TL oldu. Halk Taşıt tam binişlerinde ilk aktarma için 1,75 TL, ikinci aktarma 1 TL olacak. Üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmıyor.

“ASGARİ ÜCERETE YAPILAN ARTIŞTAN DÜŞÜK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, yeni tarifede tam biniş artış oranın (yaklaşık yüzde 36) asgari ücrete yapılan yüzde 54,5'lik artıştan düşük olduğuna dikkat çekti.

Toplu taşıma hizmetinin, kamusal bir hizmet olduğunu, karlılık gözeterek yapılmadığını hatırlatan Karcı, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarımızı sürekli sübvanse ediyoruz. Yeni tarife rakamları baz alındığında, biniş başına Büyükşehir Belediyesi olarak 16,79 TL destek vereceğiz” dedi.

“ZORLANDIĞIMIZ BİR GERÇEK AMA MAKUL DÜZENLEMELERLE DEVAM EDECEĞİZ

Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçildiğini belirten Karcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Hepimizin bildiği gibi akaryakıt ve enerji maliyetleri başta olmak üzere yedek parça, personel ve benzeri diğer artışlar, işletme maliyetlerini ciddi ölçüde yükseltti. Bu tablo, sene başında yapılan bütçe planlamalarını da olumsuz etkiliyor.

2022 yılı başında toplu ulaşım sübvansiyon rakamını 2 milyar TL olarak öngörmüştük. Aralık iki itibariyle kasamızdan çıkan destek miktarı 3,5 milyar TL'yi bulmuş durumda. Yeni yılda bu rakamın 4 milyar TL'nin de üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Çok zorlandığımız bir gerçek ama hemşehrilerimiz için olabildiğince makul düzenlemelerle bu hizmeti en iyi şekilde vermeye devam edeceğiz.”