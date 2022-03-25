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İzmir’den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de eğitim esnasında silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in şehit olduğunu açıkladı.

Yayınlanma: 00:28 - 25 Mart 2022 Güncellenme:
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İzmir’den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İzmir’de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş yaralanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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