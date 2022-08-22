JES’e direnen halka gazlı, TOMA’lı müdahale! Gözaltılar var

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Mezeköy Mahallesi sakinleri, yargı sürecinin sonucunu beklemeden iş makineleriyle tarım arazilerine, bahçelerine girmeye çalışan Jeotermal Enerji Santrali (JES) firmasına direndi. Direnişçi köylüler ile çevrecilere TOMA’lar ve çok sayıda jandarma ekibiyle müdahale edildi. MHP Eski il başkanı Hasan Muti ile ikisi kadın 5 kişi gözaltına alındı. Bölgede gerginlik sürüyor.

Latif SANSÜR

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Köşk'ün Mezeköy Mahallesi sakinleri ile çevreciler, Şehircilik Bakanlığı'nın “ÇED Gerekli Değildir” kararı verdiği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında “Acele Kamulaştırma” onayı verdiği JES firmasına karşı ayaklandı.

Yaklaşık bir ay önce şirketin iş makinelerine direnen Mezeköy sakinleri yürütmenin durdurulması ve acele kamulaştırma kararının iptali için yargıya başvurdu.

Kurdukları direniş çadırıyla gece gündüz nöbet tutan yöre sakinleri, bu gün bir kez daha şirket yetkilileri ve jandarma ekipleriyle karşı karşıya geldi.

MHP ESKİ İL BAŞKANI MUTİ GÖZALTINA ALINDI

JES Firmasının yargı süreci tamamlanmadan bölgeye iş makinelerini sevk edeceğini, tarım arazilerinde çalışmalara başlayacağını duyan Mezeköy'lüler, arazilerine giden yolu trafiğe kapattı.

Direnişin büyümesi üzerine bölgeye TOMA'lar ile çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Çine karayolunu iki yönde trafiğe kapatan jandarma ekipleri vatandaşlara biber gazı sıktı, jandarma ekipleri, aralarında MHP eski İl Başkanı Hasan Muti'nin olduğu ikisi kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

“HERKES YASALARA SAYGILI OLMALI”

Mezeköy sakinlerinin bahçeleri, tarım arazileri, yaşadıkları coğrafyayı korumaya çalıştığını söyleyen Aydın Çevre Platformu Başkanı Mehmet Vergili, “JES kuyuları açmak istedikleri yer dere kenarında. Yasalara aykırı olarak yerleşim yerlerine çok yakın ve Zeytin Yasası’na aykırı. Üstelik birinci sınıf tarım arazilerine kuyular açılmak isteniyor. Biz herkesin yasalara saygılı olmasını istiyoruz. Mahkeme süreci tamamlandıktan, karar verildikten sonra herkes karara uymalı. Mahkeme sonuçlanmadığı için şu andaki girişimlerin tümünün yasadışı olduğunu söylüyoruz. Vatandaşı jandarma ile karşı karşıya getiriyorlar” diyerek şirketin yasa dinlemez tavır sergilediğini söyledi.

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