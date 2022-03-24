Abone Ol

Kaçmaya hazırlanan FETÖ’cü eski komiser tutuklandı

Edirne Uzunköprü’de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski komiser Y.A. tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kaçmaya hazırlanan FETÖ’cü eski komiser tutuklandı

Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan Hudut Kartalları, devriye esnasında durumundan şüphelenerek göz altına alınan Y.A. jandarma karakoluna getirildi.

Yapılan sorgusunda Y.A'nın FETÖ ile bağlantısının olduğu, meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edilen Y.A. nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. FETÖ Şüphelisi keski komiser Y.A. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

FETÖ zanlıları limanda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı İlginizi Çekebilir FETÖ zanlıları limanda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Edirne FETÖ İtalya mahkeme Mersin Terör terör örgütü Yunanistan