Kadınlar ‘Pınar için adalet’ diye haykırdı

Kuşadası Kadın Platformu üyesi bir grup kadın, Pınar Gültekin’in katiline verilen cezayı 'ödül' diye nitelendirerek tepki gösterdi. Basın açıklaması yaparak, “Erkek adalet tarafından verilmiş bu kararı kabul etmiyoruz” dedi.

Latif SANSÜR

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Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı’ya verilen cezanın ‘ödül' gibi olduğunu söyleyen Kuşadası Kadın Platformu üyeleri, akşam saatlerinde Kaya Şavkay Meydanı’nda mahkeme kararını protesto etti.

“Pınar için Adalet” talebini dile getiren platform adına bir basın açıklaması yapıldı. “Canavarca hisle kasten öldürmenin haksız tahriki olmaz, erkek katilleri cesaretlendiren, cezasızlıkla ödüllendiren bu kararı tanımıyoruz” denilen açıklamada erkek egemen adalet eleştirildi.

“ÖDÜL GİBİ CEZA”

Gerçek adalet sağlanana kadar susmayacaklarına vurgu yapılan açıklamada, “Kadın katillerini cesaretlendiren, onları cezasızlıkla ödüllendiren bu ve benzeri kararları verenler ülke insanlarının vicdanında, kadınların katilleri kadar suçludur. Erkek adalet tarafından verilmiş bu kararı kabul etmiyoruz. Kadınlar işkence edilerek öldürülürken, faillerine ödül gibi cezalar veriliyor. Erkek adalet önünde gerçek adalet sağlanana kadar sokaklarda meydanları terk etmeyeceğiz” denildi.

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