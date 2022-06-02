Kaftancıoğlu beraat etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Baran Korkmaz'ın holdingiyle ilgili yayınlanan broşür nedeniyle hakim karşısındaydı. Savcı, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti, mahkeme beraatına karar verdi.

Fırat FISTIK

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ başlıklı broşür nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından broşürle ilgili şunları yazmıştı: “Kara para, siyaset ve yargı hikayesinin anlatıldığı SaBıKa Holding broşürlerimizi vatandaşlarımızla buluşturacak ve bir daha yaşanmasın diye hep birlikte çalışacağız… Gençler akıttığınız tere sağlık…”

“KIDEMLİ BİR SANIĞIM”

Kaftancıoğlu, ifadesinde şunları söyledi:

“Kıdemli sanık olarak davaya dair savunmaya geçmeden önce sormak istiyorum. Yine bir davaya geldik, sizin gibi bir hakime hanım ‘siz niye polis zoruyla getirildiniz?’ dedi. Beni şaşırtmıştı. Kıdemli bir sanığım.

Müşteki olduğum yere bile polis zoruyla getirlirken yine bir tweet den dolayı dava açılmış durumda. Tweetimi aynen okuyorum: Kara para, siyaset ve yargı hikayesinin anlatıldığı SaBıKa Holding broşürlerimizi vatandaşlarımızla buluşturacak ve bir daha yaşanmasın diye hep birlikte çalışacağız. Gençler akıttığınız tere sağlık…

Bu tweetin neresinde hakaret var? Savcı bey açıklarsa ben de savunmamı yapacağım. Bu tweette hakaret yok, memlekette kimlerin hakaret ettiği aşikardır. Parti çalışması yapmak hakaret değildir. Bundan hakaret anlayanların açıklamasını vatandaş olarak öğrenmek isterim.”

HAKARETİN BULUNMADIĞI AÇIK

Kaftancıoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, “Aslında basit bir okumayla bile hakaretin bulunmadığı çok açık. Yorumu gerektirmeyecek, açık bir durum var. Derhal beraat kararı verilmeli. Broşür CHP tarafından hazırlandı. Araştırılması gereken başka husus da yok” dedi.

SAVCI, CEZA TALEP ETTİ

Savcı, açıkladığı mütalaasında Kaftancıoğlu’nun paylaşımından dolayı cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu’nun beraatına karar verdi.

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