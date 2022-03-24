Kanal İstanbul keşfine itiraz: Ortada bir keşif yok, tiyatro var

Kanal İstanbul projesinde yapılacak keşif öncesi davacılar, itirazlarını tutanağa geçirmek istedi. Mahkeme heyeti talebi kabul etmeyince davacılar keşfe katılmayacaklarını açıkladı.

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Kanal İstanbul ÇED raporuna karşı açılan dava sonucu bilirkişi keşfi yapılmasına karar verilmişti.

İnceleme için mahkeme heyeti ve davacı taraflar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde toplandı. Davacılar, toplantıda itirazlarının tutanağa geçirilmesini talep etti ancak mahkeme heyeti bunu kabul etmedi. Bunun üzerine keşfe katılmayacaklarını açıklayan davacılar, reddi hakim talebinde de bulundu.

“HAKİM VE HEYETİNİN BÜYÜK BİR USULSÜZLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI”

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu adına açıklama yapan Koray Türkay, gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

“Kanal ve Yenişehir projesine karşı açtığımız davalarla ilgili bilirkişi heyetinin ön toplantısı yapılmaya çalışıldı fakat hakim ve heyetinin çok büyük bir usulsüzlüğü ortaya çıktı. Avukatlarımız ve bütün davacılar, tutanak tutulmadan alana gidilmesinin büyük bir usulsüzlük olduğunu söyledik ama hakim tüm ısrarlara ve iradeye karşı bu tutanağın, yani salondaki itirazlarımızın tutanağa alınmayacağını söyledi. Bunun kanunsuz olduğunu ve bu kanuna ortak olmayacağımızı ifade ettik. Reddi hakim talebinde bulunduk. Bu bir tiyatro. Şu anda buna ortak olmamak için katılmıyoruz çünkü ortada bir keşif yok, ortada tiyatro var.”

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