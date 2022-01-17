Kanal İstanbul’un tapuları onaylandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir’in 1, 2 ve 3’üncü etaplarına ait tapulara ilişkin imar uygulamasını onayladı. Arnavutköy ve Başakşehir’i kapsayan etaplara ilişkin tapular, itiraz için askıya çıkarıldı.

Özlem GÜVEMLİ

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Tartışmalı proje Kanal İstanbul'un çevresinde tarım ve orman alanlarına kurulacak Yenişehir için bir adım daha atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Yenişehir Rezerv Yapı Alanı’nın 1, 2 ve 3'üncü etaplarının planlama sürecinin tamamlanmasının ardından, İmar Kanunu'nun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulamasını 10 Ocak 2022 tarihinde onayladı. Net arsa tapularının belirlendiği 18. Madde uygulamasına ilişkin kadastro cetveli, itirazlar için 17 Ocak itibariyle askıya çıkarıldı. Kadastro cetveli bir ay süreyle askıda kalacak.

2 İLÇE 15 MAHALLE

Tapusu çıkan alanlar, Yenişehir'de en çok yapılaşmanın yer aldığı 2 ilçe ve 15 mahalleyi kapsıyor. Tapusu çıkan mahalleler Arnavutköy'ün Çilingir, Tayakakadın, Hacımaşlı, Haraççı, Sazlıbosna, Dursunköy, Yeniköy, Baklalı, Hadımköy , Boyalık, Yassıören, Taşoluk mahalleleri ile Başakşehir ilçesinin Kayabaşı, Şamlar, Şahintepe mahalleleri oldu.

TATARCIK MAHALLESİ'NİN TAPULARI DA ONAYLANMIŞTI

Kanal İstanbul güzergahında bulunan Başakşehir Tatarcık Mahallesi'ni de kapsayan Özel Proje Alanı'nın tapu ve ruhsat süreci de 4 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmış ve askıya çıkarılmıştı.

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