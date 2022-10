Kandil mesajları: Mevlid Kandili ibadetleri neler? Kısa ve resimli Mevlid kandili mesajları…

Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günlerini bağlayan gece eda ediliyor. Peygamberler efendimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçiyor. Mevlid kandili mesajları sayesinde günün anlamı en güzel şekilde, resimli mesajlar ile ifade edilebiliyor. Kandil mesajları için en güzel sözleri hazırladık.

İslam aleminin en mübarek günlerinden biri olan Mevlid Kandili’nde yakınlarına kandil mesajı atmak isteyenler en anlamlı ve en güzel sözleri araştırıyor. Allah'ın rahmetinin ve bereketinin en bol olduğu gecelerden biri olan Mevlid kandili mesajları ile sevdiklerinizle bağınız güçlendirebilirsiniz. İşte kandil mesajları…

ANLAMLI KANDİL MESAJLARI

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz mübarek Olsun

Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece mevlid gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun. İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

– Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

– Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

– Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için, İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mubarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..

– Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…

MEVLİD KANDİLİ’NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Kur’an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah”a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (sav) salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah”ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Kişi kendine ve diğer Mü”min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.