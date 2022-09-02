Kapıkule’de sel… Bulgaristan sınırı kapattı

Aniden bastıran sağanak, Kapıkule Sınır Kapısı’nı göle çevirdi. Bulgaristan sınırı kapatırken, Avrupa’ya gitmek isteyen gurbetçilerin araçlarının içine dolacak kadar yükselen sular nedeniyle, sınır bölgesinde şişme botlarla yardım sağlanıyor.

Ali GÜLEN

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Edirne’de bastıran sağanak yağış Kapıkule sınır kapısını göle çevirdi. Türkiye'den Avrupa'ya dönüş yolundaki gurbetçiler perişan oldu. Göle dönen bölgede sular arabaların içine dolmaya başladı ve Bulgaristan da sınırı kapattığını duyurdu.

Kapıkule'yi geçip Bulgar sınırına dayananlar ara bölgede kaldı ve Türkiye'ye geri gelmeye başladı. Avrupa yolcuları İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına gönderildi. Ancak bu sefer sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu ve personel azlığı nedeniyle geçişlerin çok yavaş olduğu açıklandı.

SINIRI GEÇENLER GERİ DÖNÜYOR

Akşam bastıran sağanak yağış kısa sürse de, büyük mağduriyet yarattı. Sınırın ne zaman açılacağı bilinmiyor. SÖZCÜ'ye konuşan Türk iş insanı Cafer Aksoy, “Aniden bastıran yağmur kısa sürdü ama her yeri su bastı. Biz yine şanslıyız bir kenara çekip kurtulduk. Ama çoluk- çocuk arabalarıyla göle dönen sınır bölgesinde kalanlar var. Bulgaristan da geçişleri durdurdu. Bu nedenle ara bölgede kalanlar da geri dönüyor“ dedi.

KARAYOLUNDA BOTLAR HİZMETTE

Bölgede, ambulanslar, AFAD ekipleri ve itfaiyenin yoğun çalışmalarda bulunduğu belirtiliyor. Özellikle AFAD ekiplerinin şişme botlarla bölgedekilere yardımcı olmaya çalışıyor. İki ülke arasındaki sınır bölgesinin su taşkınından daha fazla etkilendiği ve botların oraya yönlendirildiği görüldü.

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