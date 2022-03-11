Kar yağışı etkisini gösterdi! İşte trafiğe kapanan yollar

Kar yağışının etkisini göstermesiyle Seydişehir-Akseki ve Akseki-Antalya yolu tüm araçlar için ulaşıma kapatıldı. Birçok yolda ise TIR'ların geçişi çift yönlü olarak kapatıldı.

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Akşam saatleri itibarıyla yurt genelinde kar yağışı etkisi göstermeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü, yollarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Saat 23.00 itibarıyla karayolları güzergahında güncel yol durumu şöyle açıklandı;

-Karaman- Mut Devlet Yolu, TIR trafiğine çift yönlü olarak kapatılmıştır.

-Konya-Beyşehir Yolu, TIR trafiğine çift yönlü olarak kapatılmıştır.

-Ankara-Isparta Yolu Akşehir-Yalvaç arası TIR trafiğine çift yönlü olarak kapatılmıştır.

-Konya-Seydişehir Yolu TIR trafiğine çift yönlü olarak kapatılmıştır.

-Seydişehir-Akseki Yolu, tüm araçlar için geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır.

-Akseki-Antalya Yolu, tüm araçlar için geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır.

TARSUS-POZANTI OTOYOLU’NDA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Tarsus – Pozantı Otoyolu, Çamalan – Pozantı arasında şiddetli yağış olduğu, çalışmaların devam ettiği de bildirildi.

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