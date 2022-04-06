Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol çöktü

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol, tamamen çöktü. Hava aracıyla çekilen görüntüler dehşeti gözler önüne serdi.

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Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda geçtiğimiz ay çatlaklıklar meydana geldi. Çatlaklık sebebi ile karayolları ekiplerince yol tek şeritli trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten trafik verilirken, Edilli mevkiindeki kısım tamamen çöktü.

Derin yarıkların oluştuğu bölgede asfalt kağıt gibi yırtıldı. Bölge hava aracıyla görüntülendi. Görüntüler dehşeti adeta gözler önüne serdi.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Karasu istikametine gidecek ağır tonajlı araçların trafiği kullanmalarına izin verilmezken, diğer araçlar için köy yollarından ulaşım sağlanıyor.

Yolun daha önce de çöktüğünü, bu sefer ciddi olduğunu ifade eden o bölgede yaşayan Hasan Parlak, “Ben Kalkın köyünde oturuyorum. Yolun bir kısmı geçen sene çökmüştü. Kar yağışı sonrasında burada heyelan meydana geldi. Geçen sene aynı noktada meydana gelen çökmede ekipler, bu bölgeye geldiler. Taş duvar ördüler. Örülen taş duvara rağmen yeniden çöktü. Buranın zemininin yapılmasında bir hata var. Her sene burada çökme meydana geliyor. Bu sene daha fazla çöktü. Geçen sene çökme meydana gediğinde tek şeritten çalışıyordu. Geldiler yaptılar ama yeterli olmadı. Bu defa yaşanan çökmede yol tamamen kapandı. Yolun diğer tarafındaki köylerde kalan vatandaşların hepsi şu anda mağdur” dedi.



Jandarma ekipleri, Hemşin köyü sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Düzce- Sakarya istikametine gidecek araçlar ise köy içlerinde oluşturulan alternatif yollara yönlendirildi.

(İHA-DHA)

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