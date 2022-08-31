Polisin burnunu kıran AKP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

Beraberindeki grupla birlikte Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü basarak bir polis memurunun burnunu kırdığı iddia edilen AKP Gençlik Kolu Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı. Parti ismi vermeden konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Valiliği, "Fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmüyoruz” dedi.

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AKP Gençlik Kolları Tomarza İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, dün akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan bir polis memuru ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Korkmaz, polis memurunu darbetti. Olay sonrası Korkmaz gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz tutuklandı.

BASKIN İDDİASI

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü dün AKP İlçe Gençlik Kolları tarafından basıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fahri Ç.'nin darp edilerek burnu kırıldı. Gözaltına alınan 5 kişiden AKP Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gazisi, emekli emniyet müdürü Fatih Eryılmaz da saldırı ile ilgili paylaşımda bulunmuştu. Eryılmaz paylaşımında “Karakol basanın hükmü PKK teröristleri ile aynıdır. Poliste kimsenin şamar oğlanı değildir. Eşkiyalar cezalandırılsın'' dedi.

VALİLİK PARTİ İSMİ VERMEDEN AÇIKLAMA YAPTI

Saldırı iddiasıyla ilgili açıklama yapan Kayseri Valiliği ise parti ismi kullanmadı. “…Bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şahıs…” ifadesi kullanılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“30 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şahıs ile karakol girişinde görevli polis memuru arasında arbede yaşanmıştır.

Karakolda görevli diğer personelin müdahalesi ile şahıs gözaltına alınmıştır. Yaralanan polis memuru doktor raporu alarak ilgili mercilere şikâyette bulunmuştur. Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır.

Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir.

Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiç bir suretle ve hiç bir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”