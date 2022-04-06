Karamollaoğlu’dan Erdoğan’a dünya turu yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere dünya turu yapın tavsiyesine tepki gösteren Sadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Gençler, bayramda ailelerinin yanına memleketlerine gidecekleri otobüs biletinin fiyatlarını kara kara düşünüyor; Cumhurbaşkanı dünya turundan bahsediyor" diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında konuştu. Karamollaoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

“Halkımız Ramazan sevincini geçim derdiyle karşılamak zorunda kaldı. Bırakın iftar davetlerinde misafir ağırlamayı kendileri için bile iftar menüsü hazırlamak külfete dönüştü. Çarşı pazarda sebze ve meyveler taneyle satılır oldu. “Avrupa'da meyveyi taneyle alıyorlar” efsanesi, ülkemiz için ağır bir gerçeklik halini aldı.

Bir aile iftar ve sahur için sadece ikişer tane Ramazan pidesi alsa; günlük yaklaşık 30 Lira, bir ayda 900 lira. 1 domates, 1 salatalık, 1 patlıcan ve 1 biber; bakıyorsunuz; toplam 20 lira tutmuş.. Tanesi 5 liradan, kilosu 20 liradan az bir şey kalmamış pazar tezgahlarında. Bir esnafımız yazmış sattığı domateslerin üzerine; “Maalesef 20 TL. Üreten çiftçi üzgün, satan esnaf üzgün, alan ve alamayan vatandaş üzgün ve perişan.

“GEÇTİĞİMİZ YIL ASGARİ ÜCRET İLE 25 TÜP ALINIRKEN ŞU AN 14 TANE ALINABİLİYOR”

Mutfak tüpünün fiyatı 300 lirayı geçti. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar bir asgari ücretli, 2825 lira olan maaşıyla 25 mutfak tüpü alabiliyorken; bu yıl maaşı yüzde 50’lik artışla 4 bin 250 lira olmasına rağmen sadece 14 tane alabiliyor. Şimdi soruyorum: 2 bin 825 mi büyük bin 250 mi? Düşen sadece paranın değeri mi, yoksa düşen aynı zamanda alın teri ve emeğin de değeri midir?

Geçen sene Mart ayında domatesin kilosu ortalama 4 lira civarındaydı; bir asgari ücret tutarı ile o zaman 700 kilo domates alınabiliyordu. İktidar, asgari ücretlilere yüzde 50, memur ve emeklilere yüzde 30’lar seviyesinde maaş zammı vereceğine; herhangi bir ürüne maaşları endeksleseydi, ancak o zaman insanımızın alım gücünü koruyabilirdi. İşte az önce verdiğim domates örneği. Geçen seneki 700 kilo olan alım gücüne ulaşması için bu yıl asgari ücretlinin maaşının en az 17 bin 500 lira olması gerekirdi.

“GENÇLER BAYRAMDA AİLELERİNİN YANINA GİDEMİYOR”

Enflasyon yüzde 61'lik oranıyla son 20 yılın zirvesini yenilemiş oldu. Türkiye'nin yüzde 30'u “ciddi maddi yoksunluk” yaşıyor. Ekonomide vahim tablo ortadayken, Sn. Erdoğan ise son günlerde verdiği tavsiyelerle bizleri epey şaşırtıyor doğrusu.

Manda yoğurdu, kestane balı, hurma ve yulaf ezmesinden oluşan şifa iksirinden sonra; gençlere verdiği tavsiyelere de kızsak mı gülsek mi bilemedik doğrusu. “Şöyle güzel aromalı bir kahve, sonra Türkiye’yi mutlaka gezin, hatta o da yetmez şöyle bir dünya turu yapın…” diye tavsiyelerde bulunuyor. Gençler, bayramda ailelerinin yanına memleketlerine gidecekleri otobüs biletinin fiyatlarını kara kara düşünüyor; Cumhurbaşkanı dünya turundan bahsediyor.”

İlginizi Çekebilir Karamollaoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması