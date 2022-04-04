Kasa önlerinde ‘Yetersiz bakiye’ uyarıları da arttı

Dar gelirli milyonlar ayakta kalma mücadelesi verirken, borcu borçla kapatma hayat tarzı oldu, takipteki kredi kartı sayısı katlandı. Vatandaşlar, “Gelirler giderimizi karşılamıyor. Kasa önlerinde mahcubiyet yaşıyoruz” diyor.

Batuhan SERİM

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Hayat pahalılığı her geçen gün artarken, özellikle emekli ve asgari ücretliler için adeta hayatta kalma mücadelesine döndü. Ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünen dar gelirliler, kredi kartlarına yüklendiklerini, borçlarını, borçla kapattıklarını belirtiyor. Şu dönemde yaşanan en büyük mahcubiyet ise kasa önlerinde karşılaşılan ‘yetersiz bakiye' uyarısı… Vatandaşlar, yaşadıklarını SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

– Ali Kemal Turan: 75 yaşında bir emekliyim, bu yaşta iş arıyorum. Hastayım, acile gittim. Neden hastayım biliyor musunuz? Yetersiz beslenmekten, sabah zeytin, akşam zeytin. 40-50 bin lira kredi borcum var. Aç kalıp ödüyorum. Ben açım!

– Hüseyin Alkaya: Fiyatlar arttı, gelirler belli, insanlar açık veriyor. Bu ülkede emekli aylığı ile yaşamak diye bir şey yok. Ahmet'in külahını Mehmet'e, Mehmet'in külahını Ahmet'e, borcu borçla kapatıyoruz.

– Müfide Canan Sezgin: Yeterli bakiye kimde var ki? Kredi kartı borçlarımız var, 2 çocuğum üniversite bitirdi, onların KYK borcu var. Allah sonumuzu hayır etsin.

BAŞKALARI UTANSIN

– Koral Yaylım: 25 yıldır kredi kartı kullanıyorum, ben de zaman zaman ‘yetersiz bakiye' ile karşılaşıyorum, utanıyorum. Ama benim değil, başka insanların utanması gerekiyor.

– Murat Göl: Kredi kartım var ama kullanmamaya çalışıyorum. Nakite döndük. Almak istediklerimizi alamıyoruz, dolayısıyla kredi kartını da kullanamıyoruz. 2500 lira emekli maaşıyla nasıl yaşanırsa öyle yaşıyoruz.

– Nevriye Sayın: Herkes kartlara yüklendi, gelirler az… Emekli öğretmenim, ay sonunu getirmekte zorlanıyorum.

Bakiyeye bakıp alışveriş yapıyorlar

Artık vatandaş dükkana gelince önce bir bütçesini kontrol ediyor, kredi kartının limitine bakıyor. Bakiyesi uygun değilse ya ürünü bırakıp gidiyor ya da aldığı miktarı düşürüyor. Bakiyesi kadar alıyor. Kredi kartları olmasa piyasada yaprak kımıldamaz.

Dönerin yanına içecek almıyorlar

Müşteri geliyor, 1.5 porsiyon döner istiyor, sonra fiyatı görünce, “Çok pahalı, 1 porsiyon olsun” diyorlar. 1 porsiyon döner alan yanına içecek istiyordu, artık ‘içecek kalsın' diyor. Yedikten sonra Bu kadar pahalı mıydı ya, biz bilmiyorduk” diyenler de var.

Kasada aldıklarını bırakıp gidiyorlar

Kasada fiyatı öğrendikten sonra aldığı ürünlerden birini veya birkaçını bırakanlar oluyor. En az 4-5 kişi aldıklarını bırakıp gidiyor… Kasaya geçtiğinde hazırladığımız malı dahi bırakıp gidenler var. Hayat herkes için artık çok zor, sonumuz hayır olsun.

“Sonra ödersiniz”deyip gönderiyoruz

Kasada ödeme yapılırken ‘Yetersiz bakiye' uyarısıyla sık sık karşılaşmaya başladık. E vatandaşlar normal olarak utanıyorlar tabii, kolay değil. “Sonra ödersiniz” deyip gönderiyoruz, zaman tanıyoruz onlara. Vatandaşın alım gücü kalmadı.