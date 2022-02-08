‘Kavakçı kardeşlerin tezleri Atatürk kiniyle dolu’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından Ravza Kavakçı ve Merve Kavakçı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 2 milyon 161 bin lira burs aldıktan sonra yazdıkları tezlerin içeriği hakkında bir dizi paylaşımda bulundu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ravza Kavakçı ve Merve Kavakçı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 2 milyon 161 bin lira burs aldıktan sonra Howard Üniversitesi’nde yazdıkları tezler hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Ağbaba, “Ravza Kavakçı ve Merve Kavakçı. İkisi de Howard Üniversitesi’nde tez yazdı. İkisinin de tez içerikleri benzer. İkisinin de tez danışmanı aynı kişi. İstanbul halkının cebinden 2 milyon 161 bin lira burs alıp güzel bir tez yazmış. Peki, ne yazdığını merak ediyor musunuz?” diyerek tezlerin içeriği hakkındaki paylaşımlarına devam etti.

“TEZİN NERDEYSE YARISI ATATÜRK KİNİYLE DOLU”

Tezlerin Türkçe çevirisini de paylaşan Ağbaba şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet nefreti öyle işlemiş ki içlerine. Tezin neredeyse yarısı Atatürk kiniyle dolu. ‘Despot’ demiş, ‘dikta’ demiş; Mussolini’yle, Hitler’le örnek göstermeyi de ihmal etmemiş. Bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmış. Malum altını, doları çok severler. İstanbul halkının parasıyla Amerika’da tez yaz, ülkenin kurucusuna diktatör de, Hitler ve Mussolini’yle aynı örnek içine koy. Ne güzel…Tarih bilmiyor, siyaset bilmiyor, en kötüsü de ahlak bilmiyor. 2,1 milyon lira parayı savunurken ‘usulsüzlük olduğunu bilmiyordum’ diyor.”

TEZİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

İngilizce yazılan tezin Türkçe çevirisi işe şu şekilde paylaşıldı:

“Atatürk, batılılaşmayı teşvik ederken, (militarizmle bütünleşen) despot eğilimleriyle yeni cumhuriyetin başarısız demokrasisini de ortaya koyuyordu. O sırada Avrupa’da Mussolini ve Hitler gibi dikta rejimlerle baş etmeye çalışıyordu. (Kavakçı, 2013:132)”

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