Kazancı Yokuşu’nda anma

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyesi bir grup, 1977 yılında hayatını kaybedenleri Taksim Kazancı Yokuşu'nda karanfillerle andı. Grup, daha sonra Şişhane Parkı'na giderek 1 Mayıs 1989'da Şişhane Parkı'nda hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı'yı andı.

Fırat FISTIK

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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1977 1 Mayıs’ında hayatını kaybedenleri anmak için Taksim Kazancı Yokuşu’nda buluştu. Saygı duruşunun ardından Kazancı Yokuşu'nun başındaki anıta karanfil bırakıldı.

Anmada konuşmayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu, “Bizler, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarında tüm coşkumuzla buluşuyoruz. Gücümüzü, kararlılığımızı, birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi büyütüyoruz” dedi.

“HER YERDE 1 MAYIS VAR”

“Tatile, bayrama, memlekete gidenlerimiz varsa, onlar da mutlaka ve mutlaka bulundukları illerde 1 Mayıs meydanlarına koşacaklar. Evet, 2022'de her yerde 1 Mayıs var, her yerde umut var. Hepimize düşen bu umudu büyütmek” diyen Çerkezoğlu, sözlerini Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan Mücella Yapıcı'nın sözleriyle noktaladı:

*Son sözlerimi, bu ülkede umudu büyütenlerden, 70 yaşına kadar zalimler karşında bir kere baş eğmeyen o onurlu mücadele arkadaşımızın sözleriyle tamamlamak isterim: ‘Son sözüm olduğunu düşünmüyorum. Hırsızlık, uğursuzluk, yolsuzluk yapmadım. Yaşamımdan onur duydum. Aynı onuru benim yaşıma gelince sizin de yaşamanızı umuyorum.

MÜCELLA ABLA'NIN SÖZÜ, TAYFUN'UN VERA'SI, CAN'IN İNADI BİZE EMANET

Evet Mücella Abla, biz de seninle onur duyuyoruz. Ve senin de, hepimizin de son sözümüz söylenmedi daha. Mücella Abla'nın sözü, Tayfun'un Vera'sı, Can'ın inadı bize emanettir. Ve sözümüz olsun ki o emanet, en güçlü haliyle 1 Mayıs meydanlarında olacaktır. İnanıyoruz ve biliyoruz ki, bu topraklarda yaşayan ve bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler; bu düzeni birlikte değiştireceğiz.”

Kazancı Yokuşu'ndaki anmaya katılanlar Şişhane'de 1 Mayıs 1989'da öldürülen Mehmet Akif Dalcı’yı anmaya giderken İstiklal Caddesi üzerinde polis engeliyle karşılaştılar. Cadde boyunca zaman zaman itiş kakış yaşandı. Birkaç kez bildiri dağıttıkları, slogan attıkları gerekçesiyle önleri kesilen kitle, ikinci anmayı da Şişhane'de gerçekleştirdi.

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