Kemal Kılıçdaroğlu çocuklarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları ağırladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102'nci yılında CHP Genel Merkezi'nde çocukları ağırladı.

Anıtkabir Resmî Töreninin ardından CHP Genel Merkezinde, 2.5 yaşındaki Doğa tarafından karşılanan CHP lideri Kılıçdaroğlu, makam odasında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen çocuklarla buluştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin #23Nisan Ne güzelsiniz Türkiye'nin evlatları” mesajıyla partisinin genel merkezindeki odasında bir araya geldiği çocuklarla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

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