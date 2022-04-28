Kılıçdaroğlu: Gençler demokrasiyle diktatörü devirecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte kendilerini evlerinde ziyaret eden gençlerle çay içerek sohbet etti. Kılıçdaroğlu, "6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç Türkiye’nin kaderini değiştirecek. Gençler, dünya siyaset tarihine güzel bir anı bırakacaklar. Demokrasiyle bir diktatörü devirecekler" diye konuştu.

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Borçları yüzünden faturalarını ödeyemeyen ya da ödemekte zorlanan vatandaşların sesini duyurabilmek için kendi evinin faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesi elektrikleri kesik olduğu için bir süredir lüks ışığı altında akşamlarını geçiriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu dün bu ortamda bir grup genci ağırladı.

Selvi Kılıçdaroğlu, gençlerin “Gününüz nasıl geçti?” sorusuna, elektriksiz günleri anlatarak yanıt verdi: Akşamları daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bizim sadece bir hafta aylarca elektriği kesilenler var. Küçük çocukları olanlar için çok daha zor.

Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

– Milyonlarca ailenin nasıl yaşadığını tüm dünya görmüş oldu. Elektriği kesilen 4 milyona yakın abone var.

– Geniş kitleler elektriği kesilen bir aile nasıl oluyor bunu anladılar. O insanların yaşadığı sıkıntıları herkes öğrendi.

– Biz bu direnişi yaparken 5’li çeteden bir örnek verdik ve onlar adrese teslim ihale verilen firmalar.

– Siz fatura ödedikçe onların karını ödüyorsunuz ve sonrasında o firmalar yapması gereken yatırımı yapmıyor. Elektrik bir kamu görevidir. Kimsenin elektriğinin kesilmesi lazım.

– Çiftçinin de elektriğini kesiyorlar o da isyan ediyor. Elektriği kesilenler fakir aileler. Ve o evlerde çok dramatik tablolar yaşanıyor.

– Bu 5’li çeteler toplumun kanını emen firmalar. Arkadaşlarıma söyledim elektriği kesilen aileleri ziyaret etsinler.

– Görüntü çekip gönderiyorlar bize. Çocuklar nasıl ders çalışacak? Bu aileler kamuoyu önüne çıkıp durumlarını da ifşa etmek istemiyorlar. Bu yüzden aile destekleri sigortası önemli.

Gençlerden birisi, “Buzluklardaki ne olacak?” deyince Selvi Kılıçdaroğlu da “onları dağıttık” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu ise sözlerine şöyle devam etti:

– Türkiye’de adalet askıda. Türkiye’yi Avrupa’nın sığınmacı başkenti haline getirirseniz, uyuşturucu baronları ile siyasetin iç içe geçtiği düzen olursa bizler de bir kavga vermek zorunda kalırız.

– Karşımızda toplum sorunlarını çözen bir iktidar yok. Gezi’de beraat ettiğiniz davadan müebbet cezası alabiliyorsunuz buna benzer haksızlıklar çok fazla.

– Adalet ve hukuktan yana olan herkese sesleniyoruz bu yönetim şekli Türkiye’ye felaket getirir. Gençler de en çok olumsuz etkilenen bir kesim. Gençler burada arzu ettikleri özgürlük atmosferini bulamıyorlar. Yurt dışı arayışındalar.

– Yurtsever gençlerin bu ülkede kalıp verdikleri mücadelenin sonunu görmeleri ve evet iktidarı biz değiştirdik demeleri lazım.

– Gençler, dünya siyaset tarihine güzel bir anı bırakacaklar. Demokrasi ile bir diktatörü devirecekler.

– Bu bir manifesto aslında. Bizim artık hep beraber ortaklaştığımız bir kavgaya girmemiz lazım.

ONLINE ÖDEYECEĞİZ

Kılıçdaroğlu, faturayı online olarak ödeyeceklerini de söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bir kişi karanlıktaysa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Aydın yarınlar dileğiyle” diyerek gençleri yolculadı.

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