Kılıçdaroğlu, ‘kanalların yayınlamadığı kısımlar’ diyerek paylaştı: Bu ses yoksulların sesi

TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'ndaki konuşmasını sosyal medya hesabından "Kimseler duymasın diye pek çok kanalın yayınlamadığı kısımlarını paylaşıyorum" diyerek yayınlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çünkü bu ses, aslında yoksulların sesidir” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı’nda konuştu.

Konuşmasında hayat pahalılığından, mülakatlara, ifade özgürlüğünden çiftçilerin durumuna, işsizlik sorunundan, yüksek faturalara değinen Kılıçdaroğlu, “Mücadelemiz, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği, karanlıkta kalmayacağı adaletli bir düzeni kurma mücadelesidir” dedi.

“KİMSELER DUYMASIN DİYE PEK ÇOK KANAL YAYINLAMADI”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasından ilgili bölümleri sosyal medya hesabından “Pek çok kanalın yayınlamadığı kısımları paylaşıyorum” diyerek paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında “TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapmış olduğum konuşmamın; kimseler duymasın diye pek çok kanalın yayınlamadığı kısımlarını paylaşıyorum. Çünkü bu ses, aslında yoksulların sesidir!” ifadelerine yer verdi.

“4 MİLYON ABONENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Kılıçdaroğlu’nun yayımladığı videoda ise şu ifadeler yer aldı;

*Evlatlarına bir bardak süt dahi içiremeyen çocukların, hangi düşünceden, hangi inançtan olursa olsun sadece kendisinin değil herkesin özgürce yaşamasını talep eden gençlerin, kamudaki iş hakkı, mülakat yoluyla engellenen gençlerin… İrfanı, fikri, vicdanı hür yaşamaktan başka gayesi olmayan gençlerin şüphesi olmasın.

*Topraklarından uzaklaştırılan çiftçilerin, hak ettiği ücreti alamayan üstüne bir de işsiz bırakılma tehdidiyle çalışmak zorunda bırakılan işçilerin şüphesi olamasın…

*Çocuklarına bir kahve parası verecek kadar harçlık ödeyemeyen babaların şüphesi olmasın…

*Sadece 2021 yılında faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, karanlığa mahkum edilen yaklaşık 4 milyon abonenin şüphesi olmasın…

*Mücadelemiz, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği, karanlıkta kalmayacağı, adaletli bir düzeni kurma mücadelesidir.

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