Kılıçdaroğlu: Vatanıyla, bayrağıyla sorunu olmayan herkesin başımın üstünde yeri var

Osmaniye’de STK, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Vatanıyla ve bayrağıyla sorunu olmayan herkesin başımın üstünde yeri vardır. Kim olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun her insana saygı duyarım. Yeter ki bayrağıyla ve vatanıyla sorunu olmasın. Bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir." dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de STK, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuştu.

“HALKIN CEBİ DOLSUN DİYE MÜCADELE EDEN İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR”

Giderek artan sorunların olduğundan bahseden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Evlatlarınız var iş bulamıyorlar, siz yaşıyorsunuz ben görüyorum. O zaman bir çıkışa ihtiyacımız var. Var olan sorunları çözmeye ihtiyacımız var. Bunu çözmek için gerçekten ülkeye hizmet etmeyi her şeyin önüne taşıyan bir siyasal anlayışa ihtiyacımız var.

Cebini doldurmak için değil halkın cebi dolsun diye mücadele eden insanlara ihtiyacımız var. Kim kimlik, inanç üzerinden siyaset yapıyorsa ülkenin sorunlarıyla ilgilenmiyor demektir.

Siyasetin görevi millet memnun mu değil mi, işi gücü var mı, ürünün karşılığını alıyor mu almıyor mu? Sanayi çalışıyor mu? Hiçbir anne çocuğunu yatağa aç yatırıyor mu? Siyasetin konusu budur. Türkiye'nin yeniden raya oturması lazım.”

“İKİNCİ YÜZYILA GÜÇLÜ BİR İRADEYLE ÇIKMAMIZ LAZIM”

Cumhuriyetin yüzüncü yılını bitirdiğini, ikinci yüzyıla girileceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“100 yılda büyük sıkıntılar yaşadık ama şimdi ikinci yüzyıla güçlü bir iradeyle çıkmamız lazım. Türkiye’nin hızla büyümesi, kalkınması lazım. Bölgesinde önder olması lazım. Sözü dinlenen bir ülke olması lazım.

Eğer bunu yapamazsak sorunlarımızı çözemeyiz. Lider olmanın yolu çalışmaktan, üretmekten geçer. Lider olmanın yolu kişi başına milli geliri arttırmaktan geçer. Eğer milyonlarca kişi gelmiş bizim bu kadar işsizimiz varken onlar da bir şekliyle yanımızda duruyorsa yani sığınmacılardan söz ediyorum yani Suriyelilerden söz ediyorum.

Onlara da aş, iş veriyoruz. Soru şu, Suriyeliler buraya niye geldi ve nasıl gidecek? Bu soruların cevabını devleti yönetenlerin vermesi lazım. Bu sorunun cevabını vermiyorsa sizin onlara artı oy verme şansınız yoktur. Ben kendi insanımın önce karnını doyurmak zorundayım. Bu olmadığı taktirde sorunumuz artar.”

“ÇİFTÇİYİ TOPRAĞA KÜSTÜRÜRSENİZ HER ŞEY DIŞARIDAN GELİR”

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta yaşadığı sıkıntılara da değinerek şöyle konuştu:

“Osmaniye fıstık üretiminde Türkiye birincisi. Pamuk, buğday ekenlerimiz var. Hayvancılık yapanlarımız var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Konya’dan küçük olan Hollanda’nın yıllık tarım ürünü ihracatının neden 10’da 1’i ancak yapabiliyor? Neden et, hayvan, arpa, buğday, yem dışarıdan geliyor?

Hadi petrolü, doğalgazı anladık yok. Peki neden diğerleri dışarıdan geliyor? Çiftçiyi toprağa küstürürseniz her şey dışarıdan gelir.”

“ÇİFTÇİLERİN BORÇLARININ FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ”

Tarımın stratejik bir sektör olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu,“Pandemi bize tarımın stratejik sektör olduğunu gösterdi. Çiftçiyi toprağa küstürürsen ne olacak? Sorun çıkacak. Yolu nedir? Allah nasip eder, Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde çiftçilerin Tarım Kredi veya bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçi kardeşim bir nefes alacak. Esnaf ve çiftçi bir toplumun orta direğidir. Esnafın da kredilerinin faizlerini sıfırlayacağız. TARSİM dolayısıyla büyük sıkıntılar var biliyorum. Özellikle miras yoluyla parçalanan yerler var. Bu kanunu yeniden ele alacağız. Tarım Kanunu 21. Maddesi var. Bu yıl yani 2022’de çiftçiye 134 milyar lira yardım yapılması kanuna göre. Şu ana kadar yapılmadı. Çiftçinin alacağı var hükümetten.” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİYE KDV VE ÖTV'SİZ MAZOT VERİLECEK”

Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde atılacak adımları ise şu şekilde anlattı:

“Çiftçinin traktörü, hayvanı asla ve asla icra dosyalarına konu olmayacak. Bu düzenlemeyi yapacağız. Ayrıca çiftçiler için kırmızı mazot uygulaması düşünüyoruz. KDV’siz ve ÖTV’siz mazot verilecek çiftçiye.

Köylerimizde nasıl devletin bir görevlisi imamı varsa aynı şekilde tarım yapılan yerlerde ziraat mühendisi, teknikeri, hayvancılık yapıyorsa veteriner olacak. Köyler boşalıyor. Köylerde nüfus kalmadı. Bir düşüncemiz daha var. Köylerdeki bütün kadınları ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek.”

“TÜRKİYE MUHTARLAR BİRLİĞİ KURULMALI”

Muhtarlara yönelik yapılacak çalışmalardan da bahseden Kılıçdaroğlu, “Muhtarları güçlendirmemiz lazım. Eğer muhtarlık kurumunu güçlendirirseniz demokrasiyi de güçlendirmiş olursunuz. Muhtarlara yardımcı personel vereceğiz. Bütüncül bir muhtarlar kanunu yok. Bağımsız bir muhtarlık kanuna ihtiyacınız var. Bunun için çalışmalarımızı yaptık. Elimizin altında duruyor.. İktidar olursak muhtarlık kanunu çıkacak. Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı. Birleşik oy pusulanız yok, bu kamunun size önem vermediğini gösterir.” dedi.

“BAYRAK VE VATAN BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Osmaniye'de milliyetçi duygunun çok güçlü olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, “Her birimiz milliyetçiyiz zaten. Altı okumuzdan biri de milliyetçiliktir. Vatanıyla ve bayrağıyla sorunu olmayan herkesin başımın üstünde yeri vardır. Kim olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun her insana saygı duyarım. Yeter ki bayrağıyla ve vatanıyla sorunu olmasın. Bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir.” diye konuştu.

“YÜREKTEN MİLLİYETÇİYİZ BİZ”

Kılıçdaroğlu, “Allah nasip eder iktidar olduğumuzda bu şanlı ordumuzun elinden alınıp Katar’a verilen tank palet fabrikasını alıp ordumuza vereceğiz. Bizim milliyetçiliğimiz sözde değildir. Özünde milliyetçiyiz biz. Yürekten milliyetçiyiz biz. Sen nasıl olurda Avrupa’nın en büyük tank palet fabrikalarından birisini alacaksın Katar’a vereceksin. Benim dışımda itiraz eden var mı? O zaman niye oy veriyorsunuz? İktidar olduğumuzda ordunun elinden alınan o bütün hastaneleri alıp yeniden ordumuza vereceğiz.” dedi.

SURİYE TESKERESİNE NEDEN HAYIR DEDİĞİNİ ANLATTI

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Suriye teskeresine neden hayır dediğini de şu sözlerle anlattı: “Size gerçeği söyleyeyim. Kendi topraklarında yabancı bir askerin postalını isteyen bir arkadaşımız var mı? Yok. Biz de istemedik o nedenle hayır dedik. Biz gerçekten bayrağını, vatanını seven bir gelenekten geliyoruz.”

“BİZE GÜVENMENİZİ İSTİYORUM”

Kılıçdaroğlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bize güvenmenizi istiyorum. 20 yıldır iktidardalar. 20 yılda bu ülkenin öğrenci yurdu çözülemez mi? Bana çıkıp biriniz söyleyin. Şu fabrikayı devlet yaptı deyin. Bir fabrika ismi söyleyemezsiniz. E hani sosyal devlettik biz? Her birinizin düşünmeye ihtiyacı var.

Bu toplantının önemi kanaat önderleriyle ben toplantı yapıyorum. Kanaat önderleri olarak oturup düşünmeniz lazım. Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Katma değeri yüksek ürün üretmesi lazım. Akıllarında bile yok.

Katma değeri yüksek ürün üretmezseniz, katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarı olursunuz. Size büyük görev düşüyor seçimlerde. Sadece bir şey istiyorum sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyup vicdanınızın sesini dinleyip ondan sonra oy kullanın.”

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